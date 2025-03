Aplauso a Gema López por la noticia que ha dado de Susanna Griso en 'Espejo Público'

Gema López se ha ganado, una vez más, el aplauso de la audiencia de Espejo Público tras el último e inesperado gesto que ha tenido con Susanna Griso. Y es que, a pesar del vínculo que las une, no ha tenido ningún problema en comentar la última noticia relacionada con su compañera.

Susanna ha dejado a un lado su rol por un día para convertirse en la última invitada de Col·lapse, programa de TV3 presentado por Ricard Ustrell.

Durante su intervención en dicho espacio, Susanna Griso ha hecho un balance de sus 19 años al frente de este matinal. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención son las declaraciones que ha hecho sobre su vida privada.

Como era de esperar, esta entrevista no ha pasado para nada desapercibida entre el resto de medios de comunicación, entre ellos, Espejo Público. Y más teniendo en cuenta lo poco que le gusta hablar de su vida fuera de las cámaras.

Este lunes, 10 de marzo, Gema López ha apostado por su profesionalidad. Tanto es así que ha decidido dar la noticia, independientemente de que Susanna Griso sea la presentadora del programa.

Gema López se gana el aplauso de los televidentes

Durante todos estos años, Gema López siempre ha demostrado ser una gran profesional. Prueba de ello son todas las exclusivas que ha dado sin tener en cuenta quién era el protagonista de la noticia, una situación que ahora se ha vuelto a repetir.

Esta mañana, y a pesar de que Susanna Griso es la presentadora de Espejo Público, Gema no ha dudado en compartir con los espectadores todos los detalles de su última entrevista.

Aunque la comunicadora siempre se ha mostrado muy reacia a hablar de su vida, en esta ocasión, Gema López ha puesto a su compañera en el foco mediático. Aunque eso sí, con todo el cuidado y el respeto posible:

“Se ha convertido en la gran dama de la televisión. Ella ha tenido que lidiar con políticos, pero lo tiene muy claro: los políticos pasan y no hay que hacerles confesiones. Ella es Susanna Griso”.

Tras esta presentación, Gema López ha dado paso a un vídeo en el que se recogen algunas de las declaraciones que hizo Susanna Griso en el programa de Ricard Ustrell. Entre ellas, las relacionadas con su labor dentro de Espejo Público y cómo repercute en su día a día:

“Estoy en una franja que es cansada, llevo ya 19 años ahí. Los primeros años renovaba por cuatro años, pero ahora pedí renovar solo por dos años. Ahora yo no me atrevo a hacer planes tan lejanos”.

Sin embargo, algunas de las declaraciones que más han llamado la atención han sido las relacionadas con ella misma. “Con el tema del procés, yo tenía la sensibilidad muy a flor de piel. Siempre te sentías extraña en todas partes”, asegura Susanna Griso.

“En Barcelona no me entendían, tenía discusiones acaloradas con mi propia familia. Y en Madrid me pasaba lo mismo, me tocaba compensar y ser el elemento discordante. Anímicamente, a mí me costó mucho”, añade Susanna.