Frenan en directo 'Espejo Público' y confirman lo de Gonzalo Miró: 'Es una cosa...'

Gonzalo Miró vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas, y todo a raíz de lo último que ha sucedido en el plató de Espejo Público. Susanna Griso ha frenado en directo su programa para confirmar un dato privado sobre su compañero, algo que no le ha sentado del todo bien: “Es una cosa…”.

No hay ninguna duda de que, cada vez que el periodista participa en dicho matinal, los debates se llenan de divertidas anécdotas y pequeños enfrentamientos con sus compañeros. Y prueba de ello es lo que ha pasado este mismo viernes, 21 de marzo, entre él y la presentadora de televisión.

Esta mañana, Gonzalo Miró ha acudido a Espejo Público en calidad de colaborador, momento en el que ha tenido la oportunidad de compartir su opinión sobre los diferentes temas del día.

Sin embargo, lo que menos se esperaba era la “traición” que ha recibido por parte de Susanna Griso en pleno directo. Y es que la presentadora de televisión no ha tenido reparos en dejar al descubierto un dato personal de su compañero de plató.

Tras poner fin a su sección política, la comunicadora ha recibido a su nuevo equipo de colaboradores para comentar las novedades meteorológicas con Roberto Brasero.

En ese momento, el programa ha puesto el foco en las difíciles circunstancias que se están viviendo actualmente en Madrid debido a la preocupante crecida del río Manzanares. Sin embargo, ha sido justo después de analizar esta información cuando Susanna ha confirmado un inesperado dato sobre Gonzalo Miró.

Susanna Griso desvela un dato sobre la vida de Gonzalo Miró

Después de informar sobre la actual situación en la capital, Espejo Público ha centrado su atención en otras zonas afectadas por el temporal. Tal y como han asegurado, uno de los puntos más impactados ha sido la localidad gaditana de Jerez de la Frontera.

Por ese motivo, un equipo del programa se ha desplazado hasta allí para ofrecer la última hora sobre los efectos de Martinho. En ese momento, cuando la reportera estaba a punto de finalizar su conexión, Susanna Griso ha entrado en escena para desvelar un inesperado dato sobre la vida privada de Gonzalo Miró.

“Llévate, Gonzalo, el paraguas a Jerez”, ha asegurado la presentadora de Espejo Público, dejando a más de uno sin palabras. “Que te tienes que ir en las próximas horas, ¿eh?”, ha añadido entre risas.

Una confesión que ha pillado totalmente desprevenido a Gonzalo Miró, algo que inmediatamente se ha notado en su rostro. Sin embargo, y a pesar de la reacción de su compañero, Susanna Griso ha decidido dar un paso más allá.

“No tenía que contarlo, ¿verdad?”, le ha preguntado al colaborador, quien no ha podido evitar quedarse atónito ante la indiscreción de la presentadora.

Pero lejos de intentar desviar la atención, Gonzalo Miró ha decidido contraatacar: “Es una cosa... ¿Hablamos de dónde vamos cada uno?, ¿hablamos de dónde vamos cada uno?”.

No obstante, todo apunta a que sus amenazas no han sido suficientes para silenciar a Susanna Griso. “Lenguaraz. Yo no puedo contarlo”, ha zanjado así su última y divertida discusión.