Exigen la cancelación inmediata de 'Supervivientes' tras lo sucedido con Almácor

Supervivientes ha vuelto a ser objeto de numerosas críticas por parte de los fans del programa y, especialmente, de Almácor. Según la audiencia, existe un trato cuestionable por parte de la organización con el cantante urbano. Concretamente, exigen la cancelación inmediata del reality por el trato “vergonzoso” del que está siendo víctima el concursante.

Todo se desencadenó a raíz de un accidente que Almácor sufrió durante una de las pruebas. El superviviente sufrió una aparatosa caída que requirió atención médica inmediata, pero a pesar del incidente, le permitieron continuar participando. Lo que para muchos fue algo “indignante” y que jamás hubiera pasado con otros concursantes.

La audiencia ataca ferozmente a Supervivientes por lo sucedido con Almácor

La nueva edición de Supervivientes está siendo una auténtica montaña rusa para los telespectadores. Desde el inicio, el reality no ha dejado de generar reacciones de todo tipo y la última ha tenido a Almácor como protagonista. El descontento con la organización del programa es enorme y ya hay voces que piden su cancelación.

El motivo se encuentra en el trato que, según los seguidores de Almácor, este está recibiendo por parte de Supervivientes. Opinan que hay concursantes de “primera y de segunda” y que existe una clara diferencia en el trato que reciben. Como prueba se encuentra el accidente que sufrió el cantante urbano durante una prueba y cómo reaccionó la organización.

Almácor sufrió una aparatosa caída que bien podría haberle ocasionado graves daños físicos. “Me he reventado”, exclamó el superviviente con un dolor visible en el hombro. El joven fue atendido por el servicio médico, pero tras la exploración, determinaron que podía seguir adelante.

Esta situación ha generado debate entre los espectadores, quienes cuestionan la decisión de permitir que Almácor participara en pruebas adicionales tras el accidente. Algunos argumentan que, aunque él insistiera en seguir, la organización debió priorizar su bienestar y evitar exponerlo a más riesgos. Las redes sociales se han llenado de comentarios expresando preocupación por su estado físico y criticando la falta de precaución del programa.

La falta de empatía por parte de Supervivientes con Almácor ha molestado a sus seguidores que exigen transparencia e igualdad. Al hilo de esto, han manifestado que existe una clara diferencia entre los supervivientes.

Almácor revoluciona a los fans de Supervivientes

Almácor ha creado un auténtico movimiento fuera de Honduras. Los seguidores de Supervivientes andan revueltos tras el incidente que desencadenó diferentes teorías sobre el programa.

Concretamente, se ha señalado un posible trato desigual entre los concursantes. Los seguidores del programa han observado que, mientras algunos participantes reciben atención y cuidados especiales, otros, como Almácor, parecen ser tratados de manera más indiferente.

“¿Os imagináis si esta foto fuese de Montoya o Anita?, nos habrían dado 20 partes médicos durante la gala”, comentó una usuaria. “Almácor es concursante de segunda y no merece ni que le pregunten como está, vergonzoso”, apuntó. “Pues imagínate Terelu, es que llegan a abrir los informativos con el suceso”, coincidió otro.

No obstante, otros justifican la reacción de Supervivientes afirmando que la caída “no fue tan grave”, por lo que no había problema en que continuara. El estado de Almácor fue una incógnita para sus seguidores, ya que el programa no ofreció muchos detalles sobre su evolución.

Es este hecho lo que ha llamado la atención, ya que contrasta con el trato que han recibido otros concursantes que han sufrido percances. La imagen de Almácor con el brazo vendado hizo saltar las alarmas de sus fans que pedían más información sobre su estado. Por el momento, el equipo médico creyó oportuno que continuara y no requirió ser evacuado para una mayor evaluación sobre su bienestar.