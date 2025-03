Sandra Barneda censura la información de Rubén Torres en 'La isla de las tentaciones'

Durante el segundo debate final de La isla de las tentaciones, Sandra Barneda ha tomado una importante decisión con Rubén Torres. La presentadora de televisión no se lo ha pensado dos veces a la hora de censurar una información que el tentador estaba dispuesto a compartir con los televidentes.

Este miércoles, 19 de marzo, varias de las parejas que han formado parte de la octava edición de este conocido reality se han convertido en las protagonistas principales de la noche.

Sin embargo, y aunque todas ellas han llegado al plató con información sobre sus respectivas situaciones personales, no hay duda de que Bayan ha sido el centro de todas las miradas.

La joven ha llegado decidida a contar toda la verdad sobre Rubén Torres, el tentador con el que vivió un acercamiento y con quien intentó iniciar una relación fuera del programa. “Esta noche me has dicho que a alguien se le iba a caer la máscara”, le ha comentado Sandra Barneda nada más verla llegar.

En ese momento, Bayan no se lo ha pensado dos veces a la hora de asegurar que todo lo que vivió con el bombero en República Dominicana fue una farsa. Además, justo antes de que él entrara en el plató para contar su versión, la joven ha aprovechado para hacerle una petición.

“Espero que sea sincero, a ver si hoy al menos lo consigue. Nos ha vendido un papel a todos, sobre todo a mí, nos ha engañado”, ha asegurado, dejando a Sandra Barneda muy sorprendida.

Sandra Barneda le para los pies a Rubén Torres en el debate de La Isla de las Tentaciones

Muy dolida, Bayan ha compartido con Sandra Barneda lo decepcionada que está con Rubén Torres por todo lo que ha pasado tras su paso por La isla de las tentaciones:

“Le pido que sea sincero respecto a lo que ha pasado en La isla de las tentaciones, respecto a sus sentimientos, respecto a todo.[…]Si alguien que se quiere casar conmigo actúa como él… ¡Que Dios me libre de alguien así! Me lo decía porque es un mentiroso, le encanta el papel de príncipe”.

En ese momento, Rubén Torres ha tomado el turno de palabra para explicar qué es lo que realmente sucedió con la persona que le estaba esperando en Madrid. Además, ha mencionado los ramos de flores que dejó encargados antes de su viaje a República Dominicana.

“Ella no quería estar conmigo porque no quería estar con nadie de este mundillo. Le dejé programado un ramo de rosas porque me gustaba esa persona”, ha asegurado en un primer momento.

Además, Rubén Torres le ha explicado a Sandra Barneda que “como no tenía relación con ella, me dejé llevar con Bayan, pero al salir del programa volví a hablar con ella”.

Cansada de tantas mentiras, Sandra no ha dudado en mostrarse muy crítica con el bombero, cuestionando su actitud no solo hacia ella y Bayan, sino también hacia todo el equipo.

“Te voy a decir algo, entiendo que a tu pareja no le gustan este tipo de programas, pero me parece feo que digas que ya no quieres formar parte de esto. Me ha sonado a desprecio y a mí me duele. Este programa es muy grande y a mí me duele… Y tú formas parte de él”.

Tras esta dura reprimenda de Sandra Barneda, Rubén Torres ha dado un paso atrás: “Me he explicado mal”. “Sé que formo parte del programa, pero si ya tengo pareja, tiene que respetar que ya no quiero quedar con ella ni seguir en este camino”, ha añadido a continuación.