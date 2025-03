Escándalo en 'Supervivientes' por culpa de Belén Esteban: 'Yo te lo confirmo'

Belén Esteban ha soltado una información sobre Terelu Campos que demuestra los privilegios con los que cuenta en Supervivientes. Según la ex de Jesulín de Ubrique, Terelu puso como condición para viajar a Cayo Cochinos que no se le prohibiera el tabaco. Un hábito nada saludable que ella sigue manteniendo y que no está permitido al resto de concursantes del reality de Telecinco.

"Yo te lo digo, ella fuma. Aunque digan que no, yo te lo confirmo porque me lo han dicho. Le han dado tabaco", aseguraba en Ni que fuéramos Belén Esteban.

La tertuliana, sin querer decir quién era su fuente en directo, sí desveló la identidad de esta persona a Kiko Matamoros durante una pausa publicitaria.

Belén Esteban destapa uno de los privilegios que Supervivientes ha concedido a Terelu

Esta situación demuestra que, mientras Makoke, Álvaro Muñoz Escassi y Pelayo Díaz desafiarán el hambre, la climatología extrema y las pruebas físicas, Terelu ha negociado una estancia mucho más cómoda.

Así, la mayor de las hermanas Campos no se someterá a las mismas condiciones que el resto de concursantes. Su papel en Supervivientes está enfocado en dinamizar la convivencia y generar espectáculo en los primeros días. Enganchar a la audiencia antes de que regrese a España para el estreno de la obra teatral previsto para el 26 de abril en Valladolid.

Por tanto, las palabras de Esteban confirman que la participación de la hija de María Teresa Campos será limitada tanto en tiempo como en esfuerzo. La tertuliana se asegurará el protagonismo sin necesidad de luchar por la supervivencia real.

Ya se refirió a este tema Kiko Matamoros hace unos días. El compañero de Belén Esteban en Ni que fuéramos destapó en directo el rol privilegiado de Terelu en el reality.

"Su papel es más importante de los que cualquiera que va a estar allí. Va a jugar un papel para dinamizar aquello, darle cierto peso de salida", sentenció Matamoros, dejando entrever que Terelu Campos partía con ventaja.

Terelu Campos podrá abandonar Supervivientes cuando ella considere

Aun así, la que fuera concursante de Mira quién baila ya ha tenido ocasión de vivir momentos complicados en Supervivientes. Pese a llevar pocos días en Honduras, la madre de Alejandra Rubio ha sentido en primera persona las consecuencias de un temporal que incluso ha paralizado la actividad del concurso.

Además, también ha protagonizado problemas con sus compañeros y alguna que otra discusión con Makoke. Diferentes circunstancias que la han alterado y que complican el objetivo de superar los 21 días que estuvo su hermana Carmen Borrego hace un año.

Lo cierto es que Campos podrá poner fin a su aventura en Supervivientes 2025 cuando considere. Una decisión tras la que tampoco deberá asumir penalización alguna por parte de la productora del formato. Otro privilegio más que añadir y que muestra la diferencia que hay entre Terelu y el resto de concursantes.