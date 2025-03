Emoción por la noticia que ha dado Isa Pantoja sobre su hijo, Alberto Isla

Isa Pantoja ha sorprendido a todos con una emotiva información sobre su hijo, Alberto Isla. Ella ha utilizado sus redes sociales para compartir la última hora sobre el pequeño. Sus seguidores han reaccionado con gran entusiasmo tras conocer la información.

Hace unos días, Isa Pantoja felicitó a su hijo por su undécimo cumpleaños. Sin embargo, no pudo celebrar la fecha junto a él. Una información que sorprendió a todos sus seguidores, quienes no sabían por qué no pasaba dicho día con su pequeño.

Alberto se encontraba de viaje en Gales, una situación que entristeció a Isa. "Es el primer año que lo pasamos separados, pero está en Gales pasándoselo increíble", compartió Isa con sus seguidores.

Isa Pantoja da la última hora sobre su hijo, Alberto Isla

La influencer explicó que, aunque la distancia era difícil, se sentía tranquila al saber que su hijo disfrutaba de una experiencia inolvidable. Durante esos días, Isa compartió mensajes de amor para su pequeño. Sus seguidores le enviaron palabras de apoyo y comprensión.

Ahora, Isa Pantoja ha vuelto a sus redes sociales con una gran noticia. Su hijo ya ha regresado a casa. "Llegó después de 16 días de viaje", escribió la colaboradora con gran alegría.

Isa acompañó su mensaje con una fotografía llena de ternura donde se veía al pequeño junto a Asraf Beno, marido de Isa Pantoja. En la imagen, Asraf y Alberto aparecen sonrientes y abrazados. La noticia ha emocionado a sus seguidores debido a que muchos han comentado lo felices que se sienten por Isa y su pequeño.

Isa Pantoja ha demostrado una vez más lo importante que es su hijo en su vida. Aunque la separación fue dura, supo afrontarla con madurez y amor. Ahora, está aprovechando al máximo el tiempo junto a su pequeño.

Isa Pantoja ya se encuentra junto a su hijo Alberto

El regreso de Alberto ha sido un momento muy especial para Isa. La colaboradora ha compartido varios detalles de su reencuentro. Madre e hijo están disfrutando de planes juntos tras la larga separación.

Los seguidores de Isa continúan mostrando su apoyo y alegría. La noticia ha generado una ola de reacciones positivas en redes sociales. Sin duda, este reencuentro marca un hermoso capítulo en la vida de Isa y Alberto.

Isa Pantoja sigue demostrando que, por encima de todo, es una madre entregada y llena de amor por su hijo. Ahora, solo queda disfrutar del tiempo juntos y atesorar cada momento vivido.