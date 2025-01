El último parte médico de Isa Pantoja deja sin palabras a Asraf Beno: 'Tengo mala…'

Isa Pantoja está viviendo un embarazo lleno de altibajos y preocupaciones. En su segundo trimestre, Isa Pantoja ha compartido recientemente un percance que ha alarmado a su entorno tras sufrir “un susto”. Ahora, Isa Pantoja ha dejado sin palabras a Asraf Beno tras compartir su último parte médico: "Tengo mala cara".

Todo comenzó con una bajada de tensión que la llevó a medir su nivel de azúcar, un parámetro crucial durante el embarazo. “Me asusté al despertarme porque no sabía qué me había pasado, pero me dieron Coca-Cola y ya mejoré”, explicaba Isa a través de sus redes. Isa Pantoja describía la sensación como algo “terrible”: “El pulso se acelera, te quedas sin fuerzas, con pitos en los oídos, pierdes la vista y ya no te acuerdas de nada”.

Horas después, Adriana Dorronsoro, su compañera en el programa Vamos a ver de Telecinco, actualizaba a la audiencia sobre la salud de Isa. La periodista aseguraba que Isa Pantoja se estaba sometiendo a varias pruebas médicas para identificar la causa de esas bajadas de tensión. “Parece que todo está bien y seguramente ha sido una simple bajada”, comentaba Dorronsoro.

Isa Pantoja emite la última hora sobre su estado de salud

Sin embargo, la preocupación no ha cesado. Este miércoles 22 de enero, Isa Pantoja revelaba que se había sometido a una importante prueba médica conocida como “curva larga de glucosa”, un procedimiento que dura horas. Y aunque no lo ha confirmado, seguro que Asraf Beno ha estado a su lado en todo momento.

“Son tres horitas, así que sí, tengo mala cara, tengo sueño... pero no tengo náuseas, que es lo importante”, escribía Isa en sus historias de Instagram. Esta prueba, temida por muchas embarazadas, se realiza para detectar diabetes gestacional, un problema que afecta entre el 5% y el 10% de las mujeres durante el embarazo.

La diabetes gestacional surge cuando el páncreas no puede producir suficiente insulina, lo que provoca que la glucosa se acumule en la sangre, generando hiperglucemia. Aunque es una complicación común, sus efectos pueden ser graves, como el riesgo de un parto prematuro o que el bebé nazca con sobrepeso.

Asraf Beno se queda sin palabras tras el parte médico de Isa Pantoja

A pesar de la preocupación, Isa Pantoja parece mantener una actitud positiva. Su pareja, Asraf Beno, no se ha pronunciado directamente sobre la situación, pero se presume que está junto a Isa, apoyándola en estos momentos delicados.

Mientras esperan los resultados de las pruebas, Isa continúa compartiendo su experiencia con sus seguidores, quienes le envían constantes mensajes de ánimo y apoyo.

El susto de salud de Isa Pantoja es un recordatorio de los retos que pueden surgir durante el embarazo. Sin embargo, la joven parece estar siguiendo todos los pasos necesarios para garantizar su bienestar y el del bebé que está por llegar. La comunidad de seguidores sigue pendiente de su evolución y confiando en que todo termine de la mejor manera posible.