Duro golpe para Terelu Campos tras la información que ha aireado el Maestro Joao

El Maestro Joao, ahora conocida como Benita, ha desvelado en Mañaneros un hecho hasta ahora desconocido sobre Terelu Campos. El futurólogo se ha remontado a la época en la que María Teresa Campos era presentadora de televisión para recordar cuando vio por primera vez a la madre de Alejandra Rubio. La malagueña, a quien el maestro Joao pidió hacerse una foto con ella, accedió no sin antes dejar caer: "Por favor, no me toques".

Una anécdota que está en la línea de ese carácter altivo y de superioridad de Terelu del que se viene hablando en las últimas semanas. Algunos compañeros de profesión de la mayor de las hermanas Campos coinciden en que esta no trataba del todo bien a los profesionales con los que trabajó en el pasado.

El Mestro Joao ha desvelado lo que en su día Terelu le dijo para sorpresa de los presentes

Fue Alessandro Lequio quien destapó una situación insólita sobre la primogénita de María Teresa Campos. El conde narró en Vamos a ver que Terelu Campos tuvo una secretaria que le sostenía el cenicero y le ponía la mano para "escupir los chicles durante la publicidad". Un comentario que Alejandra Rubio se encargó de negar tajantemente tratando de desmontar los argumentos del tertuliano.

Poco después salió a la palestra una mujer que trabajó con Terelu en Telemadrid suscribiendo las palabras del ex de Ana Obregón. "Lo que cuenta Lequio es verdad", admitió esta persona hace pocos días en TardeAR.

Los hechos se remontan a una época en la que se podía fumar en los platós de televisión. Al ser breve la duración de la publicidad a la hermana de Carmen Borrego le servían el tabaco. "A Terelu no le daba tiempo a salir fuera a fumar y su asistente personal le metía el tabaco, le encendía los cigarros y le sostenía el cenicero", aseguraba el italiano.

El comentario del Maestro Joao confirma la actitud de Terelu Campos de la que se viene hablando hace semanas

Además, trascendió que como a Terelu le gustaba tomar el yogur removido su secretaria se encargaba de removerlo con una cucharilla facilitándole el trabajo a la entonces presentadora de Telemadrid.

Terelu no esperaba a estas alturas que fueran a salir a la luz testimonios de personas que compartieron horas de plató con ella. Profesionales que han puesto en tela de juicio su manera de comportarse en el entorno laboral reprochándole una supuesta actitud soberbia.

Ahora, el comentario realizado por el maestro Joao en el espacio de la cadena pública presentador por Adela González va en esa misma línea. En su momento, a Terelu no le hizo gracia acercase demasiado al vidente madrileño quien confesaba, por otra parte, sentir admiración por María Teresa Campos.