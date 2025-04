Desvelan el estado real del rey Carlos III: última hora inquietante

La salud del rey Carlos III de Inglaterra sigue siendo un tema delicado. Recientemente, su hospitalización ha disparado las alarmas, y muchos se preguntan si su situación es tan grave como se ha intentado mostrar. A pesar de los intentos del Palacio de Buckingham por restar importancia a estos eventos, las especulaciones sobre la verdadera gravedad de su estado de salud no han dejado de crecer.

Un ingreso que genera sospechas

El 27 de marzo, se informó que Carlos III fue ingresado en un hospital para un periodo de observación temporal. Sin embargo, el Palacio no ofreció detalles sobre el motivo exacto de su hospitalización, lo que ha aumentado, de nuevo, las sospechas sobre el verdadero estado del monarca. A pesar de ser habitual verlo acudiendo en el hospital en su Rolls-Royce, en esta ocasión no se captaron imágenes suyas, un detalle que no ha pasado desapercibido.

Según la periodista especializada en la realeza, Concha Calleja, el hecho de que Carlos III no haya sido fotografiado en su ingreso a la clínica ha generado incertidumbre. “Si realmente se tratara solo de una observación, no habría sido necesario un ingreso formal", comentó Calleja. Además, señaló que el monarca había estado dos semanas sin acudir a su tratamiento habitual, lo que podría indicar que su estado es más grave de lo que se comunica públicamente.

Tratamientos alternativos que generan preocupación

Desde que en febrero de 2024 se anunció oficialmente que Carlos III lucha contra el cáncer, ha experimentado varios altibajos en su salud. A pesar de las recomendaciones médicas, el rey ha optado por explorar tratamientos alternativos. Según informes recientes, ha abandonado la quimioterapia tradicional en favor de un tratamiento no respaldado científicamente conocido como la Terapia Gerson.

Esta terapia consiste en enemas de café diarios y la ingesta de trece zumos naturales al día, lo que ha generado gran controversia. La decisión de someterse a este tratamiento alternativo, que cuesta alrededor de 4.900 euros semanales, ha levantado preocupaciones sobre los efectos secundarios que podría estar experimentando Carlos III. Expertos indican que la terapia podría no haber sido efectiva para él y podría haber empeorado su estado de salud.

El futuro de la salud del rey: un camino incierto

A pesar de la creciente preocupación de los expertos, Carlos III parece decidido a continuar con su enfoque en tratamientos no convencionales. Se le ha recomendado retomar la quimioterapia tradicional, pero hasta ahora ha optado por seguir explorando opciones alternativas. Esta postura está generando inquietud, ya que los especialistas advierten que el monarca podría enfrentar un mayor deterioro de su salud si no sigue las indicaciones médicas adecuadas.

El futuro de la salud de Carlos III sigue siendo incierto, y los rumores sobre su estado continúan alimentando la preocupación en el Reino Unido. El rey se enfrenta a una batalla difícil, y el tiempo dirá si su enfoque hacia los tratamientos alternativos es lo más adecuado o si las recomendaciones médicas tradicionales prevalecerán.