Declaraciones de Lidia Torrent tras su problema con Jaime Astrain: 'He amanecido…'

Lidia Torrent ha regresado a sus redes sociales con una nueva y preocupante publicación. La presentadora de televisión ha sorprendido a sus seguidores con las últimas declaraciones que ha compartido con ellos tras su problema con Jaime Astrain: “He amanecido sintiéndome mal”.

Hace unos días, saltaron todas las alarmas alrededor de esta mediática pareja tras salir a la luz varios rumores relacionados con su posible ruptura sentimental. Unas especulaciones que tienen su origen en el 37º cumpleaños del modelo.

Aquel día, Lidia Torrent decidió no acudir a la fiesta que había organizado Jaime Astrain, gesto que, como era de esperar, generó un gran revuelo. Tanto es así que varias personas de su entorno no tardaron en confirmar la crisis de la pareja a través de la revista ¡Hola!.

“Las relaciones pasan por etapas y circunstancias y quieren gestionar la relación desde la intimidad y sin suposiciones”. Por su parte, la presentadora de First Dates también confesó ante las cámaras de Europa Press que “las parejas pasan por altibajos”.

Sin embargo, después de un tiempo sin publicar fotografías juntos, hace unos días, Lidia Torrent y Jaime Astrain compartieron una imagen suya tomada durante un viaje con amigos a Formigal.

Ahora, y con su relación todavía pendiendo de un hilo, la hija de Elsa Anka ha regresado a Instagram con una preocupante imagen. En ella, la presentadora e influencer ha desvelado cómo se encuentra tras su problema con Jaime Astrain: “He amanecido sintiéndome mal”.

Lidia Torrent hace unas nuevas declaraciones tras su sonado problema con Jaime Astrain

Hace apenas unas horas, Lidia Torrent ha publicado en las historias de su perfil de Instagram una nueva y reveladora publicación. A través de esta imagen, la presentadora ha dejado al descubierto su último contratiempo de salud.

En ella, podemos ver a Lidia Torrent sentada y con el rostro cansado, mientras que su hija le toma la temperatura con un termómetro digital. Sin embargo, tal y como se puede apreciar, por el momento todo está en orden.

“He amanecido sintiéndome mal, débil y acatarrada. Menos mal que la mejor médico del mundo me ha asegurado que, de momento, no tengo fiebre”, ha asegurado Lidia Torrent, al conocer que su temperatura no supera los 36 grados.

No obstante, todo apunta a que la todavía pareja de Jaime Astrain ha querido aprovechar el día para descansar y disfrutar de un interesante documental. “Muy recomendable este documental: Vivir 100 años: Los secretos de las zonas azules”, ha desvelado la influencer en otra de sus historias de Instagram.