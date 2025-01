Confirmado el notición del torero Roca Rey, amigo de Victoria Federica: muy fuerte

El torero Roca Rey ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas, pero poco o nada tienen que ver sus memorables faenas dentro de las plazas de toros. Tal y como acaba de trascender, el amigo de Victoria Federica se ha visto implicado en un supuesto contrabando de trajes en Perú.

Hace más de 10 años que Manuel Lara, conocido en el mundo taurino como 'Larita', se convirtió en el hombre de confianza de Roca Rey. Como su mozo de espadas, su misión es velar en todo momento por él y su carrera, tanto en los entrenamientos como en sus faenas.

Sin embargo, la mano derecha de Roca Rey jamás hubiera imaginado que tendría que enfrentarse a una situación tan surrealista como la que está viviendo en la actualidad.

Según ha trascendido, han sido retenidos en la aduana del aeropuerto Jorge Chávez de Lima (Perú) dos trajes de luces del amigo de Victoria Federica, bajo la acusación de contrabando.

El torero Roca Rey se ha visto envuelto en un sorprendente e inesperado conflicto legal

Para conocer el inicio de la historia, hay que remontarse al pasado mes de noviembre, cuando Roca Rey participó en una corrida en Latacunga, Ecuador. Al finalizar el evento, las maletas que transportaban sus trajes de luces desaparecieron.

Con su próxima corrida ya programada en la plaza de Acho (Lima), su equipo se vio obligado a tomar una drástica decisión de última hora. Finalmente, un piloto de confianza trasladó desde España dos ternos del amigo de Victoria Federica para que pudiera cumplir con su compromiso.

No obstante, al aterrizar en Lima, los trajes de Roca Rey fueron retenidos en la aduana por las autoridades. Según le informaron los agentes, los tripulantes no pueden llevar consigo mercancías que no sean de uso personal, motivo por el que catalogaron dicha entrega como un acto de contrabando.

Además, según ha relatado el periodista taurino Zabala de la Serna en El Mundo, dichos trajes todavía siguen confiscados y atrapados en un laberinto burocrático que Larita califica como “desesperante”.

Tal y como ha trascendido, los trajes de Roca Rey son obra del prestigioso sastre Fermín y están valorados en unos 6.000 euros cada uno. Uno es de color mercurio con bordados dorados, mientras que el otro, en tono berenjena, también destaca por sus detalles en oro.

Sin embargo, y aunque su valor económico es considerable, lo que ha supuesto un verdadero problema es el tiempo que llevan retenidos. Y es que Roca Rey ha tenido que encargar nuevos ternos para sus próximas faenas.

“Es mi responsabilidad, y me siento impotente porque no puedo hacer nada para resolverlo”, ha confesado Larita al crítico taurino del citado medio de comunicación. “Los abogados nos dicen que lo más probable es que los trajes terminen subastados en unos 18 meses”, ha añadido a continuación.