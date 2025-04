Confirmada la noticia del rey Juan Carlos I que pondrá de los nervios a Felipe VI

El rey Felipe VI ha visto confirmada una noticia de Juan Carlos I que le causará un gran disgusto: el emérito planea viajar a España. Tras la cancelación de su viaje a Sanxenxo el pasado mes de marzo, Juan Carlos tiene pensado viajar a Galicia después de Semana Santa. Esta última hora pone de los nervios al actual rey, consciente del gran revuelo que causará el regreso de su padre.

Será la primera vez que se vea al exmonarca tras la polémica de Bárbara Rey y también tras la demanda a Miguel Ángel Revilla. Dos frentes abiertos que situarán a Juan Carlos en el foco mediático y, con ello a la Familia Real en su momento más delicado. Recordemos que las fotos de Leonor en bikini no sentaron bien en Zarzuela y los ánimos están muy caldeados en palacio.

Juan Carlos I pone contra las cuerdas al rey Felipe VI

Juan Carlos I vuelve a situar al rey Felipe VI en una complicada situación. En medio de las recientes polémicas con Leonor, una última hora del emérito sacude la estabilidad de Casa Real. Lo último que necesita en estos momentos la Familia Real es más exposición mediática, pero Juan Carlos se niega a contribuir a la calma.

La noticia que se acaba de confirmar del padre de Felipe es que este planea viajar a Sanxenxo después de Semana Santa. Tras la cancelación de su viaje a Galicia en marzo, la posibilidad de un nuevo desplazamiento del rey emérito después de Semana Santa genera interés. Sobre todo porque será la primera vez que se le vea tras el escándalo con Bárbara Rey y la demanda a Miguel Ángel Revilla.

Demanda sobre la que, hay que señalar, la Casa Real ha guardado silencio y ha optado por no posicionarse dejando solo a Juan Carlos. Los ánimos están caldeados en palacio tras las fotos de Leonor en bikini y lo que menos necesitan es acaparar más titulares. De ahí que la posibilidad de que Juan Carlos regrese a España ponga de los nervios a Felipe consciente de lo que eso significa.

El rey emérito había planificado una visita en marzo, pero un imprevisto de salud obligó a cancelarla. A pesar de este contratiempo, los rumores sobre su posible presencia en la localidad gallega resurgen con fuerza para después de la Semana Santa.

Juan Carlos I planea viajar a España en el peor momento para el rey Felipe VI

El viaje cancelado en marzo dejó una sensación amarga en Juan Carlos I. Como entusiasta de las regatas, ver cancelada su participación le causó un gran disgusto. Ahora tiene la oportunidad de resarcirse y de volver a reunirse con su círculo más cercano.

Sanxenxo es el lugar donde Juan Carlos I suele reunirse con amigos y conocidos, y donde disfruta de la tranquilidad del mar. No obstante, mientras él goza de su tiempo libre, su presencia en España sitúa a la Familia Real en el foco mediático. Algo que, justamente ahora, no le viene nada bien a la institución a no ser que sea para cubrir actos oficiales.

El rey Felipe busca evitar cualquier tipo de polémica o controversia que pueda afectar a la imagen de la monarquía. Sin embargo, de un tiempo a esta parte su padre no se lo está poniendo nada fácil, ni siquiera exiliado en Abu Dabi.

El impacto mediático de un nuevo viaje de Juan Carlos I a Sanxenxo sería inevitable. Cualquier movimiento del rey emérito atrae la atención de la prensa, sobre todo si se produce en medio de la polémica. Como es el caso tras salir a la luz la demanda que le ha interpuesto al expresidente de Cantabria por vulnerar su honor.

Habrá que esperar a después de Semana Santa para ver si este viaje de Juan Carlos se acaba materializando. Lo que está claro es que el rey Felipe no propiciará un encuentro con su padre.