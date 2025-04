Comunicado urgente de Roberto Leal sobre Gotzon, ganador de 'El Desafío': 'Me partió'

Durante su última aparición pública, Roberto Leal no ha tenido reparos en emitir un revelador comunicado sobre Gotzon, el último ganador de El Desafío. “Me partió por la mitad”, ha asegurado el presentador de televisión ante los medios de comunicación.

El pasado viernes, 28 de marzo, se emitió la gran final de la quinta edición de este conocido formato de Antena 3, gala que terminó con la indiscutible victoria de Gotzon.

Gracias a su trabajo y constancia durante toda esta experiencia, el creador de contenidos logró llevarse los 30.000 euros del premio, cantidad que pudo donar a la ONG de su preferencia.

Sin embargo, y en un nuevo e inesperado acto de solidaridad, Gotzon decidió cederle a Roberto Leal esta importante misión, algo que pilló totalmente por sorpresa al presentador.

Finalmente, el andaluz decidió donar esta gran suma a la Fundación Uno Entre Cien Mil, asociación con la que lleva años colaborando y que lucha por acabar con la leucemia infantil.

Ahora, y con las emociones todavía a flor de piel, Roberto Leal ha reaparecido este lunes, 31 de marzo, en los premios Talento Andaluz 2025. Gala en la que ha recibido uno de sus galardones.

Como era de esperar, durante el correspondiente photocall, los reporteros han aprovechado para preguntarle por el bonito homenaje que le hizo Gotzon durante la final de El Desafío. Unas cuestiones a las que el presentador no ha tenido ningún problema en responder.

Roberto Leal rompe su silencio para hablar de Gotzon, el último ganador de El Desafío

Ante las cámaras de Europa Press, Roberto Leal ha descrito el gesto que tuvo Gotzon con él como “emocionante a más no poder”. “Yo no lo esperaba ni por asomo, me partió por la mitad”, ha añadido a continuación.

“Me emocioné en el momento y me seguiré emocionando, porque el haber pensado en que yo había estado en todas las galas... Y claro, no tienes la oportunidad de donar a ninguna ONG, porque ese no es mi papel, pero ya lo hizo él por mí”.

Además, Roberto Leal ha querido compartir con los reporteros cuál ha sido la reacción que han tenido desde la fundación. “Están contentísimos con él y creo que ya era el broche de oro que le faltaba a esta edición”.

“No porque le den el premio a la ONG que yo represento, sino ese giro inesperado que solamente podía hacerlo una persona como él”, ha aclarado el presentador.

Por otro lado, Roberto Leal también se ha pronunciado sobre el “merecido” segundo puesto de Victoria Federica. Un logro que, según ha destacado el presentador, la nieta de Juan Carlos I ha alcanzado por su esfuerzo y no por ser quien es:

“Es que El Desafío no es un programa para que venga la gente por nombres y apellidos, simplemente a pasearse. Victoria ha demostrado desde el primer día que venía a luchar, a trabajar y a crecer dentro del programa”.

Aunque muchos la daban por ganadora, finalmente no pudo vencer a su gran rival. Y es que, según ha bromeado Roberto Leal, ella “es la primera de los humanos”, mientras que Gotzon es un “semidiós”.

“Creo que Gotzon ha demostrado ser el concursante todoterreno… Lo ha hecho todo bien, tanto delante como detrás de las cámaras”, ha asegurado el presentador sobre el ganador de El Desafío.