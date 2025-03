Comunicado urgente de María José Campanario, mujer de Jesulín: 'Suficiente castigo'

María José Campanario ha compartido un mensaje donde habla de la venganza y en cómo reaccionar ante quienes solo quieren dañarla: con el silencio. “Veo sus vidas, sus batallas y entiendo que el mundo ya les ha dado suficiente castigo”, opina la esposa de Jesulín.

Durante más de dos décadas, la odontóloga ha sido el blanco de feroces críticas que han marcado su matrimonio con el extorero. Si antes estas llegaban desde los platós de televisión, ahora las redes sociales han tomado el relevo y María José continúa sufriéndolo. Ante esta situación, ha llegado a la conclusión de que lo mejor es “seguir adelante”, sin entrar en guerras ni en disputas.

María José Campanario comparte un comunicado en las redes sociales

María José Campanario vuelve a estar de actualidad tras confirmarse su fichaje por El Desafío. La esposa de Jesulín sigue los pasos de su marido y se enfrentará a retos que pondrán a prueba su resistencia y habilidad. Con este resurgir televisivo, María José ha experimentado de nuevo lo que es estar en el foco mediático y las consecuencias que esto conlleva.

A pesar de haber convivido gran parte de su vida con las críticas, Campanario ha estallado. Esta vez lo ha hecho mediante un comunicado donde habla de la venganza y de cómo responder ante los que solo quieren hacer daño. La madre de Julia Janeiro comienza confesando las ganas que tiene de responder, haciendo suyas unas palabras de Sandra Bullock.

“Hay momentos en los que la tentación de responder con la misma moneda es fuerte”, comienza diciendo. No obstante, para Campanario lo mejor es reaccionar con el silencio y la indiferencia. “Veo sus vidas, sus batallas y entiendo que el mundo ya les ha dado suficiente castigo”, suscribe María José.

La mujer de Jesulín no ha querido confesar a quién va dirigido su comunicado, pero sí deja clara su postura a partir de ahora. No piensa responder a las críticas con más insultos y, en su lugar, prefiere hacer oídos sordos y mirar para otro lado. “Al final, cada quien da lo que lleva dentro, yo elijo no devolver el daño, sino seguir adelante”, sentencia.

La esposa de Jesulín de Ubrique comienza una nueva etapa

La mujer de Jesulín ha hecho borrón y cuenta nueva y está decidida a seguir su vida sin hacer caso a las críticas. Tras más de 20 años en el foco mediático siendo el blanco de sus enemigos, su decisión es no responder.

No siempre ha sido así. Antes de que sufriera una especie de retiro mediático, María José se enfrentó a los medios en más de una ocasión. Si bien lo hizo mediante demandas que ha ido ganando a aquellos que atentaron contra sus derechos.

Ahora la situación es bien distinta y el universo 2.0 ha abierto las puertas a personas que utilizan el anonimato para hacer daño. Cualquier persona puede escribir un comentario dañino que llega directamente a su destinatario sin ningún tipo de consecuencia.

María José sufre esto a diario en su perfil y en más de una ocasión lo ha denunciado públicamente. Sin ir más lejos, hace unos días compartió una serie de mensajes que recibió donde criticaban a su hija Julia. Campanario no se lo pensó y defendió a Julia, denunciando a la vez el acoso del que ella y su familia son víctimas a diario.

Ahora, la reacción es distinta y la mujer de Jesulín ha optado por no entrar en guerras ni disputas con sus haters. En su lugar, prefiere responder con el silencio y la indiferencia, marcando así el comienzo de una nueva etapa en su vida.