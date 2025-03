'Carlos III está bastante grave': Desvelan lo que solo sabían Camila y Guillermo

Desde hace más de un año, Carlos III ha mantenido su diagnóstico en secreto. El rey británico reveló que padecía cáncer, pero no especificó ni el tipo de cáncer ni la gravedad de su enfermedad. Esta falta de información ha alimentado todo tipo de rumores sobre su estado de salud.

La rumorología que rodea la salud de Carlos III

En medio de esto, han surgido muchas especulaciones sobre los tratamientos que está recibiendo. La oficina de comunicación del rey ha sido muy cautelosa al compartir detalles y esto ha causado una gran cantidad de teorías.

Este secretismo aumentó aún más cuando Camilla mencionó que su marido no estaba siguiendo al pie de la letra los consejos médicos. En junio de 2023, Camilla dijo: "No disminuirá el ritmo y no hará lo que le dicen". Según ella, el rey no estaba siguiendo las indicaciones de los oncólogos, que le aconsejaban disminuir su actividad en actos oficiales y descansar.

La interrupción de la quimioterapia

En otoño de 2023, Carlos III sorprendió a todos cuando decidió suspender su tratamiento para viajar a Australia y Samoa. Este gesto generó preocupación. Los médicos le recomendaron descansar y evitar viajes largos, pero el rey prefirió mantener su agenda, lo que llevó a muchos a preguntarse sobre el estado real de su salud.

Ahora, la periodista Concha Calleja ha revelado detalles que han dejado aún más preocupados a los seguidores de la Casa Real. Calleja explicó en el programa Fiesta que Carlos III habría pedido a sus médicos suspender su tratamiento de quimioterapia.

Esto nunca ha sido confirmado oficialmente, pero la periodista asegura que el rey optó por probar un tratamiento diferente. Según Calleja, el tratamiento que ha elegido es conocido como "terapia Gerson".

La terapia Gerson

El tratamiento incluye enemas de café diarios, zumos naturales y otros métodos. La periodista explicó que consiste en varios pasos: Carlos III tendría que someterse a un enema de café cada día durante tres semanas. Posteriormente, debe consumir 13 zumos al día y tomar inyecciones de extracto de bacalao y vitamina B12.

El objetivo es hacer una profunda limpieza del intestino, donde se alberga gran parte de la inmunidad corporal, que permite al cuerpo regenerarse y protegerse. Según las fuentes de Calleja, el costo de este tratamiento es de 4.900 euros a la semana, más 20.000 euros por las inyecciones.

La gravedad del estado de salud de Carlos III

La preocupación sobre la salud de Carlos III creció aún más después de su participación en los actos conmemorativos del 80 aniversario de Auschwitz. La periodista Pilar Eyre compartió en TardeAR que su información indica que el estado de salud del rey es "bastante grave". "No avanzan", afirmó Eyre, refiriéndose a los protocolos médicos que está siguiendo el monarca.

Según Eyre, la prensa británica ya sabe cuál es el verdadero estado de salud de Carlos III, aunque la Familia Real sigue manteniendo el silencio. A pesar de su grave condición, el rey continúa con su agenda. Incluso cuando los médicos le recomendaron no asistir a un evento debido a lo largo que sería el día, Carlos III decidió participar.

Uno de los detalles más comentados sobre la salud del rey es su forma de caminar: fuentes cercanas indican que Carlos III camina "renqueante". Además, sus ojos se ven enrojecidos, y su rostro, a menudo maquillado, parece mostrar signos de fatiga. Veremos si solo son rumores o la salud de Carlos III es realmente delicada.