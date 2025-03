Comunicado urgente de Jacobo Ostos y su madre, Mari Ángeles Grajal: 'Un juez decidirá'

Semanas después de la última gran polémica familiar que protagonizaron, Jacobo Ostos y su madre, Mari Ángeles Grajal, han emitido un comunicado urgente relacionado con Jaime Ostos hijo. “Un juez decidirá a ver si dice la verdad o miente”, ha asegurado el DJ.

Fue a mediados de febrero cuando volvieron a saltar todas las alarmas alrededor de esta mediática familia. Y todo a raíz de la gran pelea en la que se enzarzaron los hijos del torero Jaime Ostos.

Tal y como trascendió en aquel momento, Jacobo Ostos protagonizó una acalorada discusión con su hermano en plena calle y a las puertas de un importante evento taurino. Pelea que fue grabada por un transeúnte.

Sin embargo, días después de hacerse pública esta información, el hijo de Mari Ángeles Grajal no tuvo reparos en asegurar que su hermano Jaime se presentó en este evento para “provocar”. “Ha amenazado a mi madre, ha dicho que la va a matar”, aseguró el joven.

Por su parte, el hijo mayor del torero compartió en ¡De Viernes! su versión de los hechos: “No me da tiempo a forcejear con él... Me pega un puñetazo, me quita los teléfonos y me los tira a la cara”.

Ahora, y a la espera de conocer el final de esta historia, Jacobo Ostos ha reaparecido este martes, 18 de marzo, en Madrid. Y todo para estar al lado de su madre, Mari Ángeles Grajal, durante la presentación de su libro Jaime Ostos, sin filtros.

Como era de esperar, los medios que han asistido al evento no han querido dejar pasar la ocasión para preguntarle al DJ por el último enfrentamiento que tuvo con su hermano.

Jacobo Ostos y Mari Ángeles Grajal emiten un comunicado sobre Jaime Ostos hijo

Durante la presentación del libro que Mari Ángeles Grajal ha escrito junto al torero Jaime Ostos, su hijo Jacobo Ostos ha logrado convertirse en el centro de todas las miradas.

El joven no se lo ha pensado dos veces a la hora de acordarse de su hermano en este momento tan importante para su madre. Tanto es así que, incluso, ha querido mandarle un claro mensaje a través de los medios de comunicación:

“Yo estoy tranquilísimo y muy contento con la presentación. O sea que no, el evento va a ser maravilloso, mi madre va a estar fenomenal y todo fantástico. Están los que tienen que estar y no echo a nadie en falta”.

Además, Jacobo Ostos ha asegurado que él es una persona “muy risueña”. “Es que dicen que yo soy muy impulsivo, pero si soy muy simpático, mejor que me ría, ¿no?”, ha añadido a continuación el hijo de Mari Ángeles Grajal.

En este momento, el joven ha dejado claro que está “muy tranquilo” y que confía plenamente en la Justicia: “Supongo que la Justicia irá adelante y ya, pues un juez decidirá”. “Mira lo tranquilo que estoy. Un juez decidirá a ver si dice la verdad o miente”, ha sentenciado.