Comunicado urgente de Chayo Mohedano, hija de Amador Mohedano: 'Quiero que sepáis…'

Chayo Mohedano, hija de Amador Mohedano, ha emitido un comunicado urgente a través de sus redes sociales. La cantante ha confirmado su última hora y ha compartido detalles sobre un complicado episodio familiar. Chayo Mohedano ha confirmado cómo está tras afirmar que: "Quiero que sepáis que estoy bien, adaptándome a la nueva realidad".

En los últimos días, Chayo ha estado enfrentando un desafío inesperado. Su hijo, Antonio Tejado Mohedano, sufrió un accidente mientras realizaba una actividad de acrobacias aéreas.

Durante la práctica, el joven tuvo una mala caída que le provocó graves lesiones. Como consecuencia, fue operado de urgencia debido a fracturas en la tibia y el peroné. La noticia la ha dado a conocer la propia Chayo, quien ha recurrido a sus redes sociales para actualizar a sus seguidores sobre el estado de su hijo.

El accidente ocurrió hace diez días. Desde entonces, Chayo ha permanecido alejada del foco público, generando preocupación entre sus seguidores. Este viernes, la artista ha roto su silencio para emitir un comunicado que ha tranquilizado a sus fans.

“Familia, por aquí me paso para deciros que todo va bien, adaptándome a la nueva realidad. No tengo tiempo ni para mirarme, pero sé que por aquí me enviáis muchos mensajes preguntándome y quiero que sepáis que estoy bien. A ver si pronto hago un directo, pero no prometo nada porque la realidad manda”, ha confesado Chayo en su publicación.

Sus palabras reflejan la intensa dedicación con la que está cuidando a su hijo en este complicado momento. Chayo ha dejado claro que el bienestar de Antonio es ahora su principal prioridad. Esto la ha llevado a desconectarse casi por completo de las redes sociales.

Aunque sus seguidores le han enviado innumerables mensajes de apoyo, Chayo ha reconocido que no ha tenido tiempo de responder a todos. Su energía está centrada en la recuperación de su pequeño.

Chayo Mohedano, hija de Amador Mohedano, está cuidando a su pequeño

El accidente de Antonio ha supuesto un cambio drástico en la rutina de la familia. Desde el día del incidente, Chayo no ha dejado de estar al lado de su hijo.

Ha demostrado ser una madre dedicada y volcada al cien por cien en el cuidado de Antonio. Su comunicado ha sido una manera de agradecer el apoyo recibido y de explicar las razones de su ausencia en las plataformas digitales.

Por ahora, Chayo no ha ofrecido más detalles sobre el estado actual de Antonio ni sobre su proceso de recuperación. Sin embargo, sus palabras han servido para transmitir tranquilidad y reafirmar su compromiso como madre. La hija de Amador Mohedano ha demostrado fortaleza en un momento tan complicado.

El comunicado urgente de Chayo Mohedano ha sido un recordatorio de cómo, incluso en los momentos más difíciles, el amor por los hijos pueden sacar lo mejor de una madre. Sus seguidores continúan pendientes, enviándole fuerzas y deseando una pronta recuperación para Antonio.