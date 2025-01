Chayo Mohedano, hija de Rosa Benito, no se corta y rompe su silencio: 'Me arrepiento'

Chayo Mohedano, la hija de Rosa Benito, ha sorprendido a todos sus seguidores en redes sociales con una inesperada confesión. A través de un video que compartió en su perfil, la cantante explicó el curioso problema al que se enfrentó en las últimas horas. Y es que la joven ha decidido hacerse un cambio de look en casa, el cual le ha estropeado el pelo y tras esto ha confesado: "Me arrepiento".

La historia comenzó con una frase que no dejó a nadie indiferente: “Mamá, por qué vives a una hora de distancia de mí…”. En su mensaje, Chayo relató cómo la distancia con su madre ha sido clave en lo sucedido.

“Así me pasa lo que me pasa,” lamentó la artista, quien aseguró que este desafortunado episodio podría haberse evitado si Rosa Benito estuviera más cerca. “Ahora me arrepiento, pero todo tiene solución,” añadió, dejando entrever su optimismo a pesar de todo.

Chayo Mohedano, hija de Rosa Benito, no se corta y rompe su silencio

La historia tomó un giro inesperado cuando Chayo detalló qué había ocurrido exactamente. “Ayer me teñí, me quité ese rubio tan fuerte… y al mirar para abajo, me vi las puntas quemadas,” explicó con sinceridad. Fue en ese momento cuando tomó una decisión drástica: empezar a cortarse el pelo por su cuenta.

La cantante confesó que el resultado no fue el esperado. “Hoy me toca ir a la peluquería,” declaró Chayo, consciente de que los profesionales deberán arreglar el daño causado.

Chayo Mohedano acude a profesionales para que le ayuden

Pese al inconveniente, Chayo quiso tranquilizar a sus seguidores. Explicó que su peluquería de confianza logró solucionar el problema, dejándola “muy contenta” con el resultado final. Aunque el susto fue grande, la cantante aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la importancia de contar con el apoyo familiar, incluso en los pequeños detalles de la vida cotidiana.

La distancia entre madre e hija, aunque parece ser un obstáculo, no ha impedido que Chayo encuentre la forma de salir adelante. Este incidente, que pudo parecer trivial al principio, ha servido para mostrar una vez más la cercanía emocional entre ambas, a pesar de los kilómetros que las separan.

Chayo Mohedano concluyó su mensaje agradeciendo el apoyo de sus seguidores y prometió cuidar más su pelo en el futuro. Con su característico sentido del humor, incluso bromeó sobre su “aventura capilar” y aseguró que ya está lista para lucir su nuevo look con orgullo. Sin duda, una lección que no olvidará pronto.