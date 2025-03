Comunicado sorpresa de Sara Carbonero sobre su novio, José Luis Cabrera: 'Es una...'

Sara Carbonero no pudo evitar, hace unos días, ser fotografiada con su actual pareja, el empresario José Luis Cabrera. La periodista, ajena a todo lo que se está publicando sobre esta relación, enumeraba en su perfil de redes qué es lo que en estos momentos le llena de felicidad. "La sensación de que cada segundo que paso con la gente que quiero es una victoria de lo bonito de vivir", escribía Sara, entre otras cosas, en una larga lista.

Con una enigmática imagen tomada desde el interior de su vehículo, la ex de Iker Casillas reflexionaba sobre esta etapa de su vida. "Me gusta el plano contrapicado", comenzaba escribiendo en el muro de su perfil de redes. A continuación, una extensa lista de sensaciones, planes y experiencias que llenan de felicidad su día a día.

Sara Carbonero explica qué le hace feliz ahora que está de nuevo enamorada

Entre todas las frases firmadas por Sara Carbonero, algunas de ellas bien podrían referirse al empresario canario que ahora ocupa su corazón. En su publicación, la comunicadora, hacía mención de situaciones como "los planes improvisados" o "los 'te pienso' a cualquier hora".

No es de extrañar que varios de estos puntos estuvieran dedicados a José Luis Cabrera. La periodista ha sido captada en varias ocasiones acompañada de este hombre al que conoció hace años gracias a su gran amiga Isabel Jiménez.

La presentadora de Informativos Telecinco presentó a Sara en 2021 a José Luis Cabrera, a quien considera como un 'hermano de su marido'. En concreto fue durante un viaje con amigos a la isla de La Graciosa, donde él tiene una casa. Entonces no surgió la chispa, además, cabe recordar que Sara acababa de divorciarse de Iker Casillas.

Sin embargo, el pasado verano coincidieron de nuevo Lanzarote. Meses después de este reencuentro, en concreto a finales de año, habrían oficializado su relación en su círculo más cercano.

Precisamente hace unos días una conocida publicación sacaba a la luz las imágenes que confirmarían esta relación, de la que ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente. Un reportaje en el que la pareja, que pasea por un centro comercial, intercambia gestos cariñosos.

Sara Carbonero ha encontrado de nuevo el amor en un empresario canario

La presentadora, además, fue captada por los reporteros junto a su nueva ilusión en uno de los partidos de fútbol de su hijo Martín. Un hecho que confirma que Sara Carbonero ha presentado al empresario a sus dos pequeños.

La de Corral de Almaguer en su reciente publicación sorprendía a sus seguidores al compartir con ellos qué es lo que le hace feliz. Además, de lo ya señalado, Sara añadía también: “Regalar porque sí” o “las llamadas de madrugada”.

Pero más allá de las cosas que le alegran, también dejó claro qué es lo que no le gusta: “Lo feo que se está quedando el mundo”, sentenció. Así, Carbonero ha querido poner de manifiesto que es mucho más lo que le hace feliz que lo que le desagrada. La toledana prefiere fijarse en las cosas que le aportan, como su nueva ilusión, y no prestar atención alguna a lo que no suma nada en su vida.