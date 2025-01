Sorpresa en 'Espejo Público' por lo sucedido con Gonzalo Miró: 'Te has pasado'

Hace apenas unos días, la audiencia de Antena 3 se quedó verdaderamente sorprendida por lo que sucedió con Gonzalo Miró durante una de las emisiones de Espejo Público. Aquel día, una de sus compañeras se dio cuenta de un pequeño detalle y no dudó en compartirlo con todos ellos: “Gonzalo, te has pasado con el maquillaje”.

El pasado viernes, 3 de enero, Lorena García y sus compañeros dedicaron parte de su programa a comentar la noticia más importante del fin de semana: las cabalgatas de Reyes. Y es que este año, por culpa de las lluvias, muchas de ellas tuvieron que adelantarse un día.

Por ese motivo, y a raíz de este temporal, la meteoróloga Mercedes Martín acudió al plató de Espejo Público para compartir con los televidentes el pronóstico para los próximos días.

Sin embargo, y a pesar de la importancia de esta información, fue Gonzalo Miró quien se convirtió en el centro de todas las miradas. Y todo después de que varios de sus compañeros dejaran al descubierto un pequeño detalle relacionado con el comunicador.

Según destacaron algunos colaboradores, el periodista había regresado a su puesto de trabajo con un tono de piel muy poco usual para esta época del año.

Como era de esperar, este detalle generó un gran revuelo en el plató, momento que Lorena García aprovechó para explicar qué le había pasado realmente a Gonzalo Miró. “Gonzalo hoy se ha pasado con el maquillaje”, dijo la periodista entre risas.

Gonzalo Miró sorprende a la audiencia de Espejo Público

Aunque algunos colaboradores conocían qué es lo que verdaderamente le había pasado a Gonzalo Miró, otros como Susana Díaz desconocían esta información. Por eso, la senadora del PSOE no tuvo reparos en preguntarle a su compañero si había pasado las Navidades en una estación de esquí.

“No, pero ha hecho sol en Madrid”, respondió el periodista sin saber muy bien qué decir. A continuación, el tertuliano de Espejo Público aseguró que no había sido la primera persona que le había dicho lo mismo. “Traigo buen color, traigo buen color”, bromeó a continuación.

Sin embargo, las explicaciones de Gonzalo Miró no fueron suficientes. Tanto es así que Miquel Valls no se lo pensó dos veces a la hora de bromear con esta divertida situación. “Yo por un momento pensaba que eras Baltasar”, afirmó entre risas.

Fue en este momento cuando la periodista Lorena García dejó a la audiencia de Espejo Público sin palabras con su inesperada explicación: “Gonzalo hoy se ha pasado con el maquillaje”.

Esta situación llegó a tal punto que a Gonzalo Miró no le quedó otra opción que pedirle a Miquel Valls que enseñara “la foto que me has sacado”. Además, no tuvo reparos en desvelar qué fue lo primero que le dijo su compañero cuando le vio: “Me dice: «Oye tío, estás muy moreno. Vamos, casi negro»”.

Después de que su compañero le hiciera esta petición, Miquel mostró a cámaras la imagen que tenía de él en su teléfono móvil. Instantánea que logró sacarle una carcajada al resto de colaboradores. “Pareces el paje de Baltasar”, dijo Susana Díaz sin poder parar de reír.