Comunicado sorpresa de Miguel Frigenti en el plató de 'Fiesta': 'Es verdad'

Miguel Frigenti se ha convertido esta tarde en protagonista indiscutible de Fiesta. El motivo es que una información que se ha abordado le ha llevado a realizar un comunicado que ha sorprendido a todos.

En concreto, el colaborador ha confesado que también ha sido víctima de un criadero de perros en Illescas, en Toledo. Así, aunque ha reconocido que “es verdad que tenemos muchos perritos adoptados”, adquirieron dos en aquel centro. Y lo que sucedió después les ha hecho sufrir muchísimo a todos en la familia.

Miguel Frigenti comunica lo más inesperado en Fiesta

Miguel Frigenti ha abordado hoy con sus compañeros de Fiesta un asunto muy peliagudo. Ni más ni menos, han puesto en jaque a un criadero de Illescas que cuenta con más de 400 opiniones negativas en Internet. Entre estas, la de una joven que ha relatado el calvario que vivió con el perro que allí adquirió, pues enfermó por las condiciones en las que había estado.

Este testimonio ha llevado al citado colaborador a revelar algo que ha causado sorpresa. Sí, que él también había sido víctima de dicho centro.

Así, ha expuesto: “A mi madre se le murió el perrito que teníamos. Es verdad que tenemos muchos perritos adoptados, pero fuimos a comprar uno, por tema de tiempo, porque yo veía a mi madre muy mal. Fuimos a este sitio, vimos a dos que eran hermanitos, y me llevé a los dos porque me daba pena llevarme solo a uno”.

Miguel Frigenti revela las consecuencias devastadoras tras la compra

La felicidad inicial por los dos nuevos miembros del clan se transformó rápidamente en angustia, como así ha relatado Miguel Frigenti. Ha revelado: “Al cabo de los diez días, un perrito empieza malo con fiebre, lo llevamos al veterinario y nos dice que tiene parvovirus”.

“Y que el otro lo más probable es que también esté infectado, porque han estado juntos. Lo ingresamos en el veterinario y al cabo de los días fallece, el otro cae malo y también falleció”.

En este punto, el joven integrante de Fiesta ha revelado el dolor que le causó esta situación: “Lo pasamos muy mal. Y fíjate mi madre, que tras el trauma de que había fallecido su mascota, suma dos muertes más”.

“Me puse en contacto con ellos, que me obligaron a pagar en mano en su momento. Y no me quisieron devolver el dinero porque no lo habíamos llevado a su veterinario”.

A lo que ha añadido: “Es una empresa que va cambiando de nombre continuamente. Investigando por Internet, no tienen medias sanitarias”. Tras lo que ha admitido que tuvo que poner el asunto en manos de abogados.

El testimonio de Miguel Frigenti y los casos como el del criadero de Toledo ponen de manifiesto la importancia de ser responsables al momento de adquirir una mascota. Es fundamental investigar y asegurarse de que los criaderos cumplan con todas las normativas legales y sanitarias. Además, la adopción en refugios y protectoras es una opción ética que contribuye a reducir el número de animales abandonados y maltratados.

Por supuesto, las autoridades recomiendan denunciar cualquier irregularidad o sospecha de maltrato animal. Es la manera de prevenir que más personas y animales sufran las consecuencias de prácticas ilegales y poco éticas en la cría y venta de mascotas.