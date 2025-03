Chelo García-Cortés revela cómo fue su matrimonio con José Manuel Parada: 'Basta ya'

Chelo García-Cortés ha dado un nuevo golpe sobre la mesa para desvelar cómo fue realmente su matrimonio con José Manuel Parada. “Te voy a decir una cosa: basta ya”, ha asegurado la colaboradora de televisión, visiblemente enfadada.

El pasado miércoles, 12 de marzo, el presentador y colaborador de televisión volvió a hablar de su expareja en el programa Y ahora Sonsoles. Unas declaraciones que estaban directamente relacionadas con el libro de memorias de la periodista.

En él, Chelo García-Cortés asegura que su relación se acabó por culpa de una infidelidad de José Manuel Parada, algo que él niega rotundamente. “Me hace daño porque ella sabe que no fue así y cuando yo recibí el libro la llamé para negarlo. Todavía estoy esperando la aclaración”, aseguró.

Ahora, y a raíz de este testimonio, la periodista no se lo ha pensado dos veces a la hora de responder públicamente a su expareja. Y lo ha hecho en el plató de Ni que fuéramos este jueves, 13 de marzo.

En un primer momento, Chelo García-Cortés ha asegurado que José Manuel Parada tan solo aparece en “un cuartito de página” en su libro. Además, ha querido dejar muy claro que ella siempre le ha defendido públicamente.

“Me he pasado toda mi vida defendiendo tu relación como pareja conmigo. ¿Cierto o no cierto? Como pareja, tú y yo, fui muy feliz”, ha añadido a continuación la colaboradora de televisión.

Chelo García-Cortés deja al descubierto toda la verdad de su matrimonio con José Manuel Parada

Aunque en un primer momento, Chelo García-Cortés ha intentado guardar las formas, con el paso de los minutos la situación ha ido aumentando de intensidad. Tanto es así que no ha dudado en mandarle un claro mensaje a José Manuel Parada:

“Me lo pasé pipa, pero te voy a decir una cosa: basta ya. Déjame en paz. Te he querido mucho, te he respetado y si te ha molestado, lo siento, pero no lo voy a retirar porque no estoy mintiendo… Se acabó, hasta aquí”.

Además, y por si esto fuera poco, Chelo García-Cortés también ha querido aprovechar la ocasión para hacerle una petición a José Manuel Parada: acabar con su sonada guerra.

“Que se rieran mis compañeros de ti. ¿De acuerdo? Yo he presumido siempre de que has sido la primera experiencia íntima en mi vida, y he estado siempre muy orgullosa de ti. O sea que para ya, por favor”, ha añadido a continuación la comunicadora.

Sin embargo, y a pesar de su enfado, Chelo García-Cortés no ha tenido reparos en reconocer que su relación con José Manuel Parada fue “maravillosa”. Además, ha confesado que estuvo muy enamorada de él.

Por ese motivo, la colaboradora de Ni que fuéramos ha asegurado que lo único que quiere es que su exmarido acabe con este cruce de reproches de una vez por todas. No obstante, no ha querido dejar pasar la ocasión para lanzarle un nuevo zasca:

“Fue la primera relación íntima en mi vida… Hombre, déjalo ya. Pero ¿qué pasa? Sabes que no estoy mintiendo, y no estoy mintiendo, y no voy a hablar más.[…]Que nos separamos hace más de 30 años, hombre, que he presumido de ti como pareja, tío”.