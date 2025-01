Carmen Borrego reacciona por fin al bombazo que ha explotado dentro de ‘GH Dúo’

Carmen Borrego no ha tardado en mostrar cuál es su postura sobre lo que su hijo está viviendo en estos momentos. El hijo de la colaboradora, que parece haber encontrado el amor en la casa de GH Dúo, ha decidido mantener en secreto su romance con María 'La Jerezana'. Borrego, que es colaboradora habitual del citado espacio, ha dejado claro que está feliz con el modo con el que su hijo se está mostrando ante la audiencia.

La hermana de Terelu Campos, en una distendida charla con Adara Molinero, recordaba uno de los consejos que le dio a su hijo antes de entrar en el citado reality. Borrego le pedía a su hijo que se mostrara tal y como es.

Un consejo que parece haber dado sus frutos. "Está en estado puro", confirmaba su orgullosa madre consciente del papel que está desempeñando Jose María.

Adara, en respuesta a las palabras de su compañera de programa, reconocía que le gustaba mucho cómo se estaba mostrando José María ante el público. "A mí me ha cambiado muchísimo la imagen que tenía de él", afirmaba la ex de Álex Guita.

Carmen Borrego reacciona ante la situación que su hijo está viviendo en GH Dúo

La hija de María Teresa Campos no tenía reparos en admitir que sentía "pudor" ante ciertas imágenes protagonizadas por su hijo y María 'La Jerezana'. "Tampoco me gustaría que mi hijo me viera besándome con mi marido", expresaba sobre lo que ha visto de José María con la andaluza. Con todo, reconocía que los besos furtivos le "encantan".

A lo largo de los últimos días a Borrego no le ha quedado más remedio que acostumbrarse a los gestos de cariño de su hijo hacia su compañera. Aun así reconocía que no está preparada para ser testigo de ciertas escenas subidas de tono.

"Si pasa, me meto debajo de la mesa. Me da corte", explicaba Carmen Borrego en Vamos a ver sobre la posibilidad de que José María hiciera edredoning.

Almoguera, por su parte, parece haberse ilusionado con su compañera de concurso. La pareja, aunque quiera, ya no puede disimilar su atracción. Aun así, María y el hijo de Carmen Borrego han optado por ocultar su relación a los ojos del resto de concursantes.

Carmen Borrego reconoce que no le gustaría ver a su hijo protagonizando ciertas escenas

Ambos consideran que "divertido" besarse y dedicarse muestras de cariño a espaldas de sus compañeros. Sin embargo, algunos de ellos tienen ya sospechan que hay algo entre ellos.

Más allá de la relación de Almoguera con la concursante de GH Dúo Carmen Borrego explicaba mirando a cámara que Adara tiene un "problema".

La colaboradora de GH Dúo le recordaba que, según ella, "no elige bien". Algo en lo que la propia ex concursante de realities estaba de acuerdo.

"Se merece ser feliz", clamaba Carmen Borrego. Una afirmación ante la que Adara reaccionaba emocionada abrazando a la tertuliana.