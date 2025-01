Carles Costa sorprende y confiesa el curioso apodo que le ha puesto a Toni Cruanyes

El periodista Carles Costa, conocido por su destacada trayectoria en TV3, ha cumplido 50 años. Así lo anunció él mismo a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emociones, recuerdos y agradecimiento.

Carles Costa está de enhorabuena

"Pues ya lo hemos hecho. ¡Medio siglo! ¡50 años! La cifra da un poco de vértigo, sobre todo cuando empiezas a mirar atrás", escribió Costa. El periodista repasó los momentos más destacados de su carrera.

Desde sus inicios junto a Julia Otero, hace 27 años, hasta sus 25 años en TV3, incluyendo sus etapas como corresponsal en París y Londres. Sin embargo, lo que más destacó en su mensaje fue el cariño que siente por parte de su entorno.

"Me siento tremendamente querido. Y cuando los tuyos te quieren, significa que no has hecho del todo mal las cosas". Unas palabras llenas de significado que, seguramente, habrán emocionado a todos aquellos que forman parte del entorno del presentador.

El curioso apodo de Carles Costa y Toni Cruanyes

Entre los numerosos comentarios que recibió, destacó el de Toni Cruanyes, su compañero en el TN Vespre. De esta manera, no dudó en felicitarlo públicamente: "Felicidades, Carles, gracias por tantas horas de trabajo juntos y tantas charlas... ¡Por muchos años más!".

La respuesta de Costa fue tan emotiva como divertida, al referirse a ambos con un apodo especial: "Queridísimo Toni. Compañero de tantísimas vivencias personales y profesionales. Y lo que nos queda… ¡Por muchos años más de Pili y Mili!".

Este guiño, comparándose con el icónico dúo cómico español, no solo refleja la cercanía entre ambos periodistas. Y es que también muestra la complicidad que comparten tanto dentro como fuera de los platós.

Para quienes siguen el TN Vespre, Costa y Cruanyes son un tándem inseparable que ha conseguido ganarse el respeto y la admiración de los espectadores. Juntos se han consolidado como dos de los referentes de los informativos de TV3.

Un cumpleaños lleno de optimismo

Con esta celebración, Carles Costa cierra medio siglo de vida lleno de experiencias, y lo hace con optimismo para afrontar el futuro. Como él mismo expresó: "Arranco la nueva década con ganas de seguir dando mucha guerra".

Y con compañeros como Toni Cruanyes, parece claro que Costa continuará regalando momentos memorables en el TN Vespre. Con mucha energía, Costa inicia una nueva década cargada de proyectos y momentos para seguir brillando en su trayectoria profesional.