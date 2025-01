Nuevo y firme comunicado de Frank Cuesta sobre su estado de salud: 'Es una cosa...'

Frank Cuesta ha compartido un nuevo comunicado sobre su estado de salud. En un reciente directo, el conocido herpetólogo ha hablado con franqueza sobre su tratamiento. "Es una cosa normal", ha explicado sobre los cambios que sufrirá su cuerpo.

Frank Cuesta ha reconocido que está bajo supervisión médica. "Llegó el día en el cual yo comienzo un tratamiento", afirma. Según sus palabras, lleva varios años luchando con una enfermedad.

Frank ha desvelado que ha seguido un tratamiento alternativo durante los últimos cuatro años. Sin embargo, este enero marca el inicio de un nuevo procedimiento. "Todos los enero me tienen que meter un ‘mollo’ ahí por la médula y hacer unas cosas", comentó.

El herpetólogo también mencionó los posibles cambios físicos. Dijo que su apariencia podría variar debido al tratamiento. "Aunque veáis que bajo peso, o que se me cae el pelo o algo así, es una cosa normal", ha aclarado.

Frank quiso tranquilizar a su público respecto a estos cambios. Comentó que no es motivo de preocupación. "No es que me esté muriendo ni que me esté pasando algo", enfatizó.

Además, ha contado que había ganado peso recientemente de manera premeditada. Lo hizo como preparación para la posible pérdida de kilos durante el tratamiento. Esta medida refleja su determinación y planificación frente a los desafíos.

Los problemas de Frank Cuesta con su exmujer

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a un programa que presentaba en Cuatro. Este espacio lo llevó a explorar lugares remotos en busca de fauna exótica y peligrosa. Actualmente, su dedicación está centrada en un santuario de animales en Tailandia.

El santuario es un refugio para especies en peligro y animales rescatados. Este proyecto refleja su pasión por la naturaleza y su compromiso con el medio ambiente. Su labor ha sido ampliamente reconocida por seguidores de todo el mundo, menos por Yuyee, su exmujer.

A pesar de su trabajo admirable, Frank ha estado en el centro de varias controversias. Las redes sociales han sido un espacio donde ha tenido enfrentamientos con usuarios. Estas trifulcas han generado titulares, pero también han fortalecido su autenticidad.

Otro aspecto que ha captado atención mediática son sus problemas personales. En los últimos meses, ha estado en el foco por su relación con su exmujer, Yuyee. La tensión entre ambos ha sido motivo de discusión en diversos medios.

Frank Cuesta, sin embargo, mantiene su compromiso con su trabajo y con sus seguidores. Con este comunicado, busca disipar rumores y centrar la atención en su recuperación. Su honestidad y transparencia continúan siendo su sello distintivo.