El auténtico estado de Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes: 'La he visto muy...'

Lourdes Ornelas sigue pendiente del estado de su hijo Camilo Blanes. La que fuera pareja del cantante Camilo Sesto contaba a Leticia Requejo, colaboradora de TardeAR, cómo se siente al ver las imágenes que su hijo publica en redes. "La he visto muy preocupada", reconocía la citada tertuliana de Telecinco.

Requejo, además, explicaba que la mexicana está "desesperada con la situación y que no sabe qué hacer". La madre de Camilo Blanes se encuentra desbordada por una situación que está fuera de su alcance.

"No sabe absolutamente nada de ella", añadía la periodista, que se mostraba impresionada por las palabras de Ornelas. "Me han dejado con mal cuerpo", reconocía a continuación.

Lourdes Ornelas está preocupada por la situación que atraviesa su hijo desde hace tiempo

Lourdes siempre se ha mostrado dispuesta a ayudar a su hijo, quien desde hace algún tiempo anunció que quería ser conocida como Sheila Devil. Sin embargo, y pese a su predisposición, la mexicana no ha tenido oportunidad de acercarse a Camilo.

Aun así, Ornelas no pierde la esperanza de que su hijo se recupere y deje por fin la espiral de autodestrucción en la que está sumido desde hace varios años.

El fallecimiento de Camilo Sesto en 2019 afectó de lleno a su hijo e hizo que empeorara su adicción a las drogas. Un estilo de vida nada saludable que él mismo deja patente en las publicaciones que sube a su perfil de redes.

Según Lourdes Ornelas parte del problema de su hijo son sus "amistades". La mexicana califica de "inhumano" lo que están haciendo con Camilo. "Cómo le roban y cómo le sacan el dinero (...) Me he hecho experta en sacar borrachos y drogadictos", afirmaba hace unos meses sobre las personas que rodean a Blanes.

Según ella, la situación de su hijo es "terrible" y además "está en manos de un camello que le suministra drogas".

Lourdes Ornelas desea que su hijo salga de la espiral de adicciones en la que está sumido

La madre de Blanes ha denunciado públicamente en no pocas ocasiones que ya no puede más: "Estamos hablando de delitos contra la salud. Ya no es que Camilo esté enfermo, es que está vulnerable total. Es como un niño, y pueden hacer con él lo que quieran", sentenciaba sobre el estado de su hijo.

A día de hoy las imágenes más recientes de Camilo no son nada esperanzadoras. El día de Reyes, Sheila Devil, como ahora se hace llamar, aparecía físicamente muy deteriorado y con una botella de alcohol en la mano.

Alejada de su único hijo desde hace tiempo, Lourdes Ornelas lo que quiere es que este acceda a ingresar en un centro de desintoxicación en el que traten sus adicciones. Un deseo que, al menos por ahora, parece poco probable vaya a materializarse.