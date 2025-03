Así ha quedado la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco tras su nuevo retoque

Rocío Flores ha reaparecido en redes para mostrar su último retoque estético. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores quería compartir con sus seguidores cómo ha quedado el tratamiento que se ha hecho en concreto en las cejas. La joven subía una grabación antes de ponerse en manos del especialista y otra después visiblemente contenta con el resultado.

La influencer, una vez más, ha dejado a la vista que le preocupa su imagen. Es por esta razón por la que ha acudido a un centro de micropigmentación que ya ha visitado en otras ocasiones. Rocío explicaba a sus fieles los detalles del tratamiento de sombreado al que se ha sometido para rellenar y redefinir sus cejas.

Desde que apareció en los medios de comunicación, Rocío ha pasado en varias ocasiones por quirófano. La hermana de David Flores participó en la edición de 2020 de Supervivientes. Desde entonces la que fuera colaboradora de televisión ha ido haciendo grandes cambios en su cuerpo y en su rostro.

Rocío Flores ha compartido con sus seguidores cómo han quedado sus cejas

Rocío nunca ha escondido su pasión por el bótox o el ácido hialurónico a los que ha recurrido varias veces. Su cuerpo mostró una importante transformación tras una lipoescultura, cuyos resultados dejó a la vista en su perfil de Instagram. En 2022 se sometió a un aumento de pecho, cuyas cicatrices también mostró a sus seguidores en redes.

Queda claro que a la nieta de Rocío Jurado no le da ningún miedo pasar por quirófano ni tampoco ponerse en manos de especialistas que mejoren su imagen.

A pesar de su juventud, hace tiempo que Rocío acude a clínicas de medicina estética para cuidarse. Unos cambios en su físico que, a menudo, chocan con las críticas de quienes consideran que ya no parece la misma que cuando apareció en televisión en 2019.

Rocío Flores reconoce que es muy exigente con su imagen

Aun así, la joven siempre ha sido muy sincera sobre todos los retoques estéticos que se ha hecho. "Me asombra tener que estar justificándome todo el rato de todo los tratamientos que me hago. Yo no me estoy haciendo nada raro en la cara", explicaba en uno de sus stories.

Unas palabras con las que mostró su cansancio ante quienes cuestionan que se ponga en manos de profesionales. La hija de Rocío Carrasco ha reconocido en más de una ocasión que es "muy exigente" con su imagen.

De hecho, explicaba que al haber adelgazado se le marcan más las arrugas. Este sería el motivo por el que optó por el ácido hialurónico y no tener así "que estar retocando tanto las fotos", admitía. Solo queda esperar para saber cuál será el próximo retoque que Rocío Flores elija para seguir mejorando su cuerpo.