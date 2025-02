Aplauso a Gloria Camila gracias a lo último que ha contado sobre Rocío Carrasco

Durante su última intervención pública, Gloria Camila se ha ganado el aplauso por lo último que ha dicho sobre su hermana, Rocío Carrasco. A pesar de sus diferencias, la creadora de contenidos no ha tenido ningún problema a la hora de apoyar el último homenaje que la empresaria le ha rendido a su madre.

Hace apenas una semana, la heredera universal de ‘la más grande’ hizo las maletas para asistir a la Gala Drag Queen que se celebró en la localidad malagueña de Torremolinos. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que la mujer de Fidel Albiac iba a convertirse en el centro de todas las miradas.

Rocío Carrasco quiso dedicarle un nuevo tributo a su madre, pero en esta ocasión a través de su vestimenta. La empresaria eligió para la ocasión un vestido en blanco y negro con el rostro de Rocío Jurado, diseño elaborado por José Barea.

Como era de esperar, esta imagen no ha pasado desapercibida para los medios de comunicación. Tanto es así que, hace apenas unas horas, no han querido dejar pasar la ocasión para conocer la opinión de Gloria Camila.

“Pues perfecto, es que es su hija. Tiene todo el derecho a ponérselo”, ha asegurado la joven ante las cámaras de Europa Press durante uno de los últimos desfiles de la Semana de la Moda de Madrid.

Gloria Camila, muy aplaudida por lo último que ha dicho sobre Rocío Carrasco

Este domingo, 23 de febrero, Gloria Camila ha acudido al desfile de Toni Fernández, enmarcado dentro de la MBFW Madrid. Como era de esperar, los reporteros no han querido dejar pasar la ocasión para preguntarle por el último homenaje que Rocío Carrasco le ha hecho a su madre.

Por otro lado, el reportero de la citada agencia de noticias ha querido saber si tiene pensado plasmar su historia en un libro. Cuestión que Gloria Camila no ha tenido ningún problema en despejar:

“Yo creo que mi historia habría que escribirla, pero no ahora, evidentemente todavía me queda mucho por vivir, pero creo que ya bastante he vivido.[…]Soy muy dada a hablar de mis cosas y creo que puedo ayudar a alguien”.