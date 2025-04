Antonio Montero deja a todos mudos al destapar quién paga la casa de Jessica Bueno

El programa TardeAR ha vuelto a generar revuelo. En esta ocasión, la polémica gira en torno a la entrevista que Jessica Bueno concedió a ¡De Viernes! el pasado 28 de marzo. En ella, la modelo confesó que su exmarido no le pasa la pensión acordada en su divorcio y ahora Antonio Montero ha dado una información que ha dejado mudos a todos.

Las declaraciones de Jessica generaron un intenso debate. TardeAR decidió ponerse en contacto con Jota Peleteiro para conocer su versión. El exfutbolista respondió de manera contundente y aseguró que sí paga la manutención alimenticia de sus hijos, una cantidad que supera los dos mil euros.

Sin embargo, reconoció que no abona los quince mil euros inicialmente acordados. Argumentó que esa cifra le parecía excesiva.

Antonio Montero desvela quién paga la hipoteca de Jessica Bueno

Pero la polémica no terminó ahí, Leticia Requejo, colaboradora del programa, arrojó más leña al fuego. "A mí me confirman que Jota Peleteiro no paga la manutención de sus dos hijos desde noviembre de 2023", afirmó con rotundidad. Sus palabras dejaron a todos en el plató en estado de shock.

Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando Antonio Montero tomó la palabra. Explicó que, aunque Jota Peleteiro aseguraba haberle regalado una casa a Jessica Bueno y sus hijos, la realidad era otra. "Él le regala una casa, pero esa casa tiene una hipoteca y al final la tiene que pagar ella", reveló Antonio Montero.

Todos enmudecen con la confesión de Antonio Montero sobre Jessica Bueno

El silencio se apoderó del plató debido a que la información dejó a todos sin palabras. Montero continuó con su exposición. "Si al final no tiene dinero para pagar la hipoteca porque no trabaja, no solo necesita la manutención, sino que necesita más para poder pagarla", añadió Antonio Montero.

Esta nueva revelación ha cambiado el foco de la discusión. Mientras Peleteiro defendía que había hecho un gran esfuerzo económico, la realidad parece ser distinta. Jessica no solo tiene que lidiar con la falta de la pensión, sino que además debe asumir el pago de la hipoteca de una casa que, en teoría, le fue "regalada".

Las redes sociales han estallado con opiniones divididas. Algunos defienden a Peleteiro, asegurando que hace lo que puede, mientras otros, en cambio, apoyan a Jessica Bueno y critican al exfutbolista por no cumplir con sus compromisos. La polémica está lejos de terminar, habrá que esperar cómo evoluciona la polémica de Jessica Bueno.