Antonio David Flores destapa algo sobre Anabel Pantoja que poca gente esperaba

Antonio David Flores ha compartido con sus seguidores en su canal de YouTube un vídeo en el que el colaborador Kike Calleja habla sobre las últimas informaciones relacionadas con Anabel Pantoja. Una grabación en la que el tertuliano insiste en que lo que ha sucedido con la pequeña Alma es "una cosa privada que solo le corresponde a los padres manipular". Precisamente es en esta última palabra es la que el ex de Rocío Carrasco no tardaba en cuestionar.

"Estoy alucinando con este señor", comenzaba denunciando Flores. "En un Deluxe me imputó una serie de delitos. Me difamó, me injurió", añadió sobre el que fuera pareja de Terelu Campos.

El malagueño recordaba a sus fieles que Kike Calleja es uno más de los rostros populares imputados dentro de la Operación Deluxe. Antonio David se refirió al momento en el que la policía judicial se personó en octubre de 2018 en Telecinco para detener al tertuliano.

Antonio David Flores denuncia la postura de Kike Calleja con Anabel Pantoja

A Kike Calleja le leyeron sus derechos y a continuación y lo llevaron a dependencias policiales. Pero el padre de Rocío Flores, lejos de quedarse ahí, añadía sobre el momento de la detención: "Según cuentan, se hizo sus necesidades encima".

CASO ANABEL: KIKE CALLEJA REACCIONA

Más allá del momento en el que a Calleja "se le relajaron los esfínteres", Flores insistía en denunciar la actitud de este. El malagueño denuncia que el tertuliano no tuvo cuidado en defender su presunción de inocencia y ahora pide cautela sobre la información que se da sobre la hija de Anabel Pantoja.

Recordemos que en la Operación Deluxe el juez decidió investigar a Adrián Madrid y a Óscar Cornejo, directores de La Fábrica de Tele, por un supuesto delito de revelación de secretos. En la lista de acusados aparecen, además, los nombres de varios redactores del desaparecido Sálvame, entre ellos, Kike Calleja.

Es por esta razón por la que Antonio David Flores se ha fijado en el planteamiento que ahora defiende el marido de Raquel Abad. Kike Calleja pide prudencia ante las informaciones que se van conociendo sobre la hija de Anabel Pantoja. Según él, no es algo público lo que le ha pasado a la niña aunque su madre sea un rostro conocido.

Kike Calleja se puso del lado de Rocío Carrasco y sentenció a Antonio David Flores

"El problema son las barbaridades que se pueden estar diciendo", repetía Kike Calleja en el programa en el que colabora. Una postura que nada tiene que ver con la que en su día vivió Antonio David Flores quien, según él, también se dijeron innumerables barbaridades sobre su persona.

Entonces Kike Calleja confirmó que se posicionaba del lado de Rocío Carrasco en el enfrentamiento con el padre de sus hijos. El tertuliano aseguró que no creía en absoluto ni una sola palabra del exguardia civil malagueño: “No me lo he creído nunca”. Un rechazo que hizo también extensivo a la que fuera su pareja, Olga Moreno.

Entonces Calleja se mostró muy duro con Antonio David, a quien acusó de no aportar pruebas y de vetar preguntas de los periodistas. Además, sentenció a Flores al calificarle como una persona carente de sentimientos. Unas palabras que ahora el ex de Rocío Carrasco cuestiona para denunciar lo que el colaborador pretende se tenga en cuenta con la información sobre la hija de Anabel Pantoja.