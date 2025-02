Mariló de la Rubia, jefa de David Rodríguez, se queda muda tras los últimos sucesos

Mariló de la Rubia se ha quedado completamente muda ante los reporteros tras los últimos sucesos relacionados con David Rodríguez. La empresaria ha decidido cerrar filas en torno al fisioterapeuta, a pesar de que nunca había tenido ningún problema en hablar con la prensa.

No hay ninguna duda de que tanto Anabel Pantoja como su actual pareja están pasando por una de las etapas más duras de su relación. Y todo a raíz de la investigación que se ha abierto en su contra por presunto maltrato infantil.

El pasado 30 de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó esta noticia a través de un comunicado. En él, dicho organismo aseguró que había puesto en marcha esta medida para saber qué es lo que realmente le causó las lesiones que llevaron a la pequeña Alma al hospital.

Ahora, y con esta polémica de plena actualidad, ha salido a relucir una nueva información relacionada con David Rodríguez. Tal y como se ha confirmado, el empleado de Mariló de la Rubia ha tenido que separarse temporalmente de su pequeña y de Anabel Pantoja.

El fisioterapeuta ha regresado a Córdoba para retomar sus compromisos profesionales, tras haber disfrutado de parte de su baja por paternidad. Una noticia que ha dejado a más de uno sin palabras.

Por ese motivo, un equipo de Europa Press no se lo ha pensado dos veces a la hora de preguntarle a Mariló de la Rubia por la reincorporación de David Rodríguez. Sin embargo, la respuesta no ha sido la que ellos esperaban.

Mariló de la Rubia se queda completamente muda tras los últimos sucesos relacionados con David Rodríguez

Tal y como ha trascendido en las últimas horas, David Rodríguez ha regresado a Córdoba para reincorporarse a su puesto de trabajo en la conocida clínica de Mariló de la Rubia. No obstante, se ha empezado a especular con la posibilidad de que dicho desplazamiento no solo esté relacionado con sus compromisos laborales.

Varios medios de comunicación han asegurado que el novio de Anabel podría haber tomado esta decisión para reunirse con su jefa y definir junto a ella su estrategia de defensa. Y es que, según se ha confirmado ya, la pareja ha decidido llevar sus acusaciones por separado.

Además, y tras saber que la investigación se ha centrado en David Rodríguez, se ha confirmado que Mariló de la Rubia ha puesto a su disposición un equipo de especialistas médicos.

Todo apunta a que su intención es ayudar a su empleado, respaldar su papel como buen padre y demostrar que no tuvo relación con lo que le sucedió a Alma. Por todo ello, ahora se especula que el fisioterapeuta habría dejado Gran Canaria para preparar su defensa desde Córdoba.

Sin embargo, Mariló de la Rubia ha optado por no confirmar ni desmentir dicha información. La empresaria ha llegado a su clínica esta mañana, donde los reporteros le han preguntado por el regreso de David Rodríguez.

No obstante, la examiga de Isabel Pantoja ha optado por agachar la cabeza y no decir nada sobre si la vuelta de su empleado está o no relacionada con su defensa.