Ángel Cristo toma una decisión tajante con Ana Herminia: 'No hay justificación'

Ángel Cristo ha tomado una decisión tajante con Ana Herminia: no apoyarle en su acusación a Javier dentro de GH Dúo. Ana aseguró que su compañero le agredió, pero, tras su expulsión, confesó que había exagerado e intentó justificar su actitud. Durante la entrevista con Carlos Sobera, Ángel tomó la palabra y le dijo a su mujer que “no hay justificación” para su comportamiento.

Además, el hijo de Bárbara Rey le aconsejó que pidiera perdón y se mostró muy indignado con Ana tras volver a ver las imágenes. “Ana, por favor, te toca, no te golpea, no querías que te tocase perfecto, pero no te golpea, por favor”, insistió. Después de la intervención de Ángel, sus palabras surtieron efecto y su esposa encaró la entrevista más calmada.

Ángel Cristo da un paso al frente con Ana Herminia

Ángel Cristo recibía ayer en el plató de GH Dúo a Ana Herminia tras ser expulsada por la audiencia. La venezolana sabía que su estancia en Guadalix tenía los días contados desde que fue nominada por sus compañeros. Aunque breve, su estancia ha estado marcada por la polémica que protagonizó al acusar a Javier de agredirle.

Este ha sido el eje central de la entrevista que mantuvo con Carlos Sobera tras pisar el plató. En ese instante, Ángel tomó una decisión con Ana: no apoyarle en lo ocurrido con Javier. “No hay justificación, solo hay que pedir perdón”, le dijo el hijo de Bárbara Rey a su esposa.

Ana reconoció que se había excedido en su acusación a Bouza, pero intentó justificar su comportamiento. “La palabra agresión estuvo mal, no me gusta que invadan mi espacio, lo exageré”, contó. Además, explicó que, en ese momento, como consecuencia de su medicación, su percepción fue otra muy distinta a la realidad.

No obstante, durante la entrevista se mostró desafiante e intentó mantener su postura respecto a lo sucedido con Javier. “¿Me dio una palmadita o no me la dio?”, exclamó la venezolana tras el visionado de las imágenes en el plató.

Tras este espectáculo algo bochornoso por parte de Ana Herminia, Ángel tomó la palabra. “Ana, por favor, te toca, no te golpea, no querías que te tocase perfecto, pero no te golpea, por favor”, le pidió. No obstante, Illas continuó manteniendo su versión.

Ángel Cristo y su conversación pendiente con Ana Herminia

En el plató quedó demostrado el efecto que Ángel tiene en Ana. Al poco de que este decidiera no defenderla, la venezolana se mostró menos desafiante durante su entrevista. Si bien continuó manteniendo que se sintió incomodada por Javier, su tono fue más conciliador.

“Ana, hoy no toca esto”, le advirtió el hijo de la vedette con una frialdad pasmosa. “Lo siento, Ana, por favor, entra en razón”, añadió, dejando claro que no pensaba apoyarle en este espinoso asunto.

La exconcursante acabó pidiendo perdón entre dientes, pero quedó patente que no pensaba dar su brazo a torcer. El propio Ángel explicó que, una vez que regresen a casa juntos, tendrán una conversación sobre lo sucedido en Guadalix. Después de ello, quién sabe, puede que Ana acabe reconociendo su error, ya que las imágenes no dan pie a que el tema se alargue.

Tanto Ángel como su mujer son conscientes de que ha sido esta acusación lo que ha provocado su expulsión. Quizás la venezolana pensó que siguiendo los pasos de su marido podría conseguir algo dentro de Gran Hermano.

Recordemos que durante la participación del hijo de Bárbara Rey en Supervivientes, este acusó a Arantxa del Sol de agredirle. La mujer de Finito de Córdoba le propinó una colleja que provocó el veto de la presentadora en el programa.

Ahora, Ana ha intentado hacer lo propio con Javier con la particularidad de que las imágenes desmienten su versión. De ahí que Ángel decidiera no apoyarle y le aconsejara que pidiera perdón tanto al concursante como a su familia.