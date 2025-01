Ana Herminia se hunde al descubrir lo qué ha hecho Ángel Cristo: ‘Es mi vida entera’

Tras conocer el último paso que ha dado su marido, Ana Herminia no ha podido evitar derrumbarse dentro de la casa de GH Dúo. Tanto es así que, en pleno directo, la concursante ha dejado al descubierto lo que realmente siente por Ángel Cristo: “Es mi vida entera”.

Hace unos días, la modelo hizo saltar todas las alarmas dentro del concurso al verter sobre Javi una dura acusación. Tal y como ella misma asegura, su compañero le 'agredió' en la rodilla durante uno de sus desencuentros.

No obstante, la organización del programa dejó claro que, tras visualizar las imágenes, no apreciaron ningún gesto que se pudiera interpretar como agresión. Algo que Ana Herminia no se tomó muy bien.

Este domingo, 12 de enero, algunos concursantes han tenido la oportunidad de recibir noticias del exterior. Durante el debate de esta semana, los defensores de los nominados de la semana han podido emitir unos alegatos a su favor de cara a la expulsión del próximo jueves.

Momento que Ángel Cristo ha aprovechado para pronunciarse sobre el último conflicto que ha protagonizado su mujer, Ana Herminia: “Ella reconocerá sus errores. No puedo decir que allí se distorsiona la realidad, porque no es justo, pero si viera las imágenes, se daría cuenta de que no es como ella cree”.

Unas palabras que, a juzgar por su reacción, no son las que esperaba la concursante. Y es que, nada más escuchar el discurso de su marido, la modelo no ha podido evitar derrumbarse en directo.

“Es mi vida entera, es lo que más quiero. Sabía que esta parte, por todo lo que hemos vivido y cómo se entendió, no le iba a gustar”, ha asegurado Ana Herminia, visiblemente afectada.

Ana Herminia se derrumba en directo tras escuchar la opinión de Ángel Cristo

No obstante, y aunque sabía que esta situación “no le iba a gustar” a Ángel Cristo, Ana Herminia también ha dejado claro que él sabe “de algo que me pasó”. Acontecimiento que, según ella, le ha llevado a actuar de esta manera:

“Él también sabe de algo que me pasó y que no me gusta que me invadan y me toquen así en el momento y la situación en la que estaba... No lo puedo hablar aquí. Lo hablaré con mi marido en casa”.

A continuación, Ana Herminia ha dejado muy claro que “yo sé que él cuando le explique me va a entender”. Y “más en las condiciones en las que estaba yo”, ha añadido a continuación.

Por su parte, y tras escuchar a su mujer, Ángel Cristo no ha tenido ningún problema en asegurar que va a apoyar a su mujer en todo momento. Aun sabiendo que se estaba equivocando:

“Lo está pasando mal, no está acostumbrada a que yo no esté y, de alguna manera, no estamos acostumbrados a estar separados. Tiene todo mi apoyo, pero no puedo defender si se ha equivocado”.