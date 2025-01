Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, da el paso definitivo: 'Es para siempre'

Anabel Pantoja da el paso definitivo y regresa a las redes sociales para hacer una importante aclaración relacionada con su maternidad. “Esto es lo más grande que te puede pasar en la vida y es para siempre”, ha asegurado la sobrina de Isabel Pantoja ante sus seguidores de Instagram.

No hay duda de que Anabel está pasando por una de sus etapas más dulces, y todo gracias a la llegada de la pequeña Alma a su vida. Fue el pasado 23 de noviembre cuando ella y su actual pareja, David Rodríguez, dieron la bienvenida a su primera hija en común.

Desde entonces, y a pesar de lo complicado que es criar a un hijo, Anabel Pantoja ha dejado al descubierto lo feliz que se siente por haber podido hacer realidad este sueño.

Ahora, y después de celebrar las primeras Navidades de su hija con todos sus seres queridos, ha regresado a su perfil de Instagram. A través de las historias de dicha red social, la influencer ha compartido una entrañable fotografía.

En ella, podemos ver a Anabel Pantoja con la pequeña Alma entre sus brazos y con el rostro tapado con un corazón blanco. Una instantánea que fue captada justo después de que diera a luz.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus más de dos millones de seguidores es el mensaje que ha escrito a continuación. “Baltasar pasó la mañana del 23 de noviembre con un regalito, que sustituye a todo lo que tuve en 38 años”, asegura muy emocionada.

Anabel Pantoja desvela cuál ha sido el mejor regalo que le han hecho los Reyes Magos

Este lunes, 6 de enero, Anabel Pantoja ha regresado a su perfil de Instagram tras la visita de los Reyes Magos. Momento en el que ha dejado al descubierto cuál es el mejor regalo que ha recibido en toda su vida: su hija Alma.

Tras asegurar que el pasado 23 de noviembre recibió “un regalito que sustituye a todo lo que tuve en 38 años”, Anabel ha hecho uso de su sentido del humor:

“Este es un regalo que no se pone feo, no se queda pequeño, no pasa de moda, ni lo dejas en un armario colgado. Esto es lo más grande que te puede pasar en la vida y es para siempre”.

Por otro lado, y aunque se conforma con su hija, Anabel Pantoja ha compartido con sus followers una foto muy especial. En ella, podemos ver todos los regalos que han dejado los Reyes Magos en su casa. “Mi familia 2025”, ha escrito junto a esta instantánea.