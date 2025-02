Ana Maria, la novia de Luka Doncic que ha enfadado a Los Angeles Lakers el primer día

El traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers fue uno de los más comentados en la historia reciente de la NBA. El esloveno dejó a los Dallas Mavericks para unirse a los Lakers, uno de los equipos más legendarios de la liga. La llegada de Doncic, a cambio de Antony Davis, sorprendió a jugadores y aficionados por igual, creando una gran expectativa.

El debut de Doncic con los Lakers no decepcionó, aunque la verdadera sorpresa llegó de la mano de su novia, Ana Maria Goltes. Ella, que ya era conocida por su relación con el jugador, se convirtió en el centro de atención el mismo día de su debut. La mujer de Luka no solo estaba allí para apoyar a su pareja, sino que también dejó un gesto muy particular que no pasó desapercibido para los seguidores del equipo.

Ana Maria se presentó con la camiseta amarilla de Dončić, algo que ya había hecho antes, pero esta vez su detalle fue más allá. No solo mostró su apoyo con el uniforme del jugador, sino que llevó a su hija Gabriela a las gradas con un peinado muy especial. Las trenzas de la pequeña estaban adornadas con gomitas amarillas y moradas, los colores característicos de los Lakers, un gesto que, aunque dulce, causó revuelo.

Este detalle no fue bien recibido por todos los fans de los Lakers. En redes sociales, algunos expresaron su molestia por lo que consideraron una falta de respeto hacia los colores del equipo. Aunque muchos vieron el gesto como un acto de apoyo incondicional de una madre, otros lo interpretaron como una pequeña provocación hacia los aficionados más puristas.

El debut de Luka Doncic en Los Angeles Lakers

Luka Doncic, por su parte, tuvo un debut sólido en la cancha. En sus 23 minutos de juego, sumó 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Sin embargo, a pesar de sus buenos números, la emoción del público no solo se centró en su rendimiento. La presencia de Ana Maria y su hija en el estadio generó tanto amor como controversia.

El debut de Doncic con los Lakers será recordado no solo por su rendimiento en la cancha, sino también por los gestos y detalles que hicieron de este evento algo único. La expectación que generó su fichaje por el equipo angelino es solo el principio de lo que promete ser una larga y exitosa carrera.

Mientras tanto, Ana Maria Goltes continúa siendo una de las figuras más comentadas fuera de la cancha. Tanto por su relación con el jugador como por los gestos que siempre capturan la atención de los medios y los fans.

A pesar de las críticas, Ana Maria y Luka siguen construyendo una imagen familiar que no pasa desapercibida. Con el apoyo de su hija y el amor de sus seguidores, el debut en los Lakers de Doncic es solo un capítulo más en una historia que sigue atrayendo todas las miradas. El futuro del esloveno en los Lakers parece prometedor, aunque el camino estará lleno de emociones tanto dentro como fuera de la cancha.