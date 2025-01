Alejandra Rubio rompe su silencio y confiesa cómo se encuentra Terelu Campos

Hace apenas unas horas, Alejandra Rubio ha roto su silencio para desvelar cómo se encuentra actualmente su madre, Terelu Campos. “Muy bien, divinamente”, ha asegurado la influencer ante los medios de comunicación.

Este mediático clan ya ha puesto fin a las primeras Navidades del pequeño Carlo. Unas fiestas que, como era de esperar, han celebrado en familia, algo que Carlo Costanzia dejó al descubierto ante las cámaras de Europa Press.

El pasado lunes, 6 de enero, coincidiendo con el día de Reyes y justo un mes después del nacimiento de su primer hijo, Alejandra Rubio y su pareja reaparecieron en Madrid. Momento en el que actor aseguró que “hemos estado con todos los abuelos, hemos estado muy bien y hemos estado visitando a todos”.

Ahora, la colaboradora de televisión no ha tenido reparos en responder a todas las preguntas que le ha hecho la citada agencia de noticias. Entre ellas, las relacionas con cómo han pasado estas fechas tan especiales.

Además, y tras confirmar que habían celebrado el día de Reyes con Terelu Campos en su casa, Alejandra Rubio no ha tenido ningún problema en desvelar cómo se encuentra su madre. “Mi madre como abuela, muy bien, divinamente”, ha añadido a continuación.

Alejandra Rubio desvela cómo está llevando Terelu Campos su papel de abuela

Después de asegurar que Terelu Campos está disfrutando al máximo de su papel de abuela, Alejandra Rubio ha hecho una revelación más. Tal y como ha confirmado, Mar Flores también ha podido disfrutar de su nieto en estas fechas tan señaladas.

La creadora de contenidos ha respondido con un escueto “sí” cuando los reporteros le han preguntado si todos los abuelos habían podido pasar las Navidades con el pequeño.

Por otro lado, y con especial emoción, Alejandra Rubio no se lo ha pensado dos veces a la hora de aclarar que, “por supuesto”, su hijo ha sido el mejor regalo de este año.

Mucho más clara y tajante se ha mostrado la hija de Terelu Campos cuando le han preguntado el principal motivo por el que no está siguiendo GH DÚO. Una edición en la que están participando su primo, José María Almoguera, y la ex de Carlo Costanzia, Jeimy Báez.

“Estoy centrada en otra cosa ahora mismo, ya volveré al trabajo, no os preocupéis. No lo estoy viendo porque mi niño está todo el día demandando, ¿vale?”, confesó. Así que parece que Alejandra Rubio no está siguiendo esta última edición del reality.

Fue el pasado 6 de diciembre cuando Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Desde entonces, la pareja se ha centrado de lleno en su faceta de padres primerizos.

Sin embargo, no son los únicos que están muy ilusionados con la llegada del pequeño Carlo a sus vidas. Tanto es así que, desde el primer día, hemos podido ver a Terelu Campos apoyar muy de cerca a su hija y a su nieto.