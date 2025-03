Tomás Roncero, más duro que nunca: 'El Madrid no es una guardería, yo no lo ponía más'

Tomás Roncero es, sin ninguna duda, uno de los periodistas más influyentes y escuchados entre la afición madridista. Siempre ha destacado por su pasión, apoyando en los momentos difíciles y celebrando con fervor los triunfos del club merengue. Sin embargo, esa misma pasión también se convierte en exigencia máxima cuando las cosas no van bien.

Su última intervención ha sido especialmente contundente y ha generado mucho revuelo entre los aficionados del Real Madrid. El detonante de su enfado ha sido lo ocurrido el pasado sábado en el Benito Villamarín, donde los de Carlo Ancelotti sufrieron una dolorosa derrota ante el Betis. Más allá del resultado, lo que preocupó especialmente a Tomás Roncero fue la actitud mostrada por uno de los jugadores del Madrid.

Tomás Roncero estalla

En un partido en el que se adelantaron pronto con un gol de Brahim, los blancos no supieron aprovechar la ventaja inicial. Lejos de imponer su juego, el Real Madrid perdió intensidad y permitió al Betis crecer en el encuentro. El equipo sevillano aprovechó las lagunas defensivas de los blancos y remontó merecidamente el partido.

Nada más concluir el choque, Tomás Roncero estalló en los micrófonos de La SER: "Desde el 0-1 el Madrid se echó la siesta. No hemos jugado a nada tras el gol de Brahim", sentenció visiblemente indignado. Pero sin duda, las palabras más duras del periodista tuvieron como destinatario a Arda Güler, el joven futbolista turco que aterrizó en el Bernabéu con la etiqueta de joven promesa.

Arda Güler, que volvió a ser suplente, ingresó al terreno de juego en el minuto 60 buscando revolucionar al equipo. Sin embargo, su rendimiento fue decepcionante, mostrando falta de conexión con sus compañeros y poca incidencia en el juego. Una situación que desató la ira de Tomás Roncero: "Yo no ponía más a Arda Güler, esto es el Real Madrid, no una guardería, no ha hecho nada", afirmó tajantemente.

Arda Güler, en el punto de mira

Estas declaraciones han tenido gran repercusión, generando un debate interno entre los seguidores madridistas sobre si Arda Güler realmente está preparado para tener minutos importantes. Tomás Roncero insiste en que el Real Madrid necesita jugadores que puedan ofrecer rendimiento inmediato, especialmente cuando el equipo se encuentra en una situación comprometida en la Liga.

Lo cierto es que la paciencia de Tomás Roncero parece haberse agotado con el joven talento turco. El periodista considera que no se puede permitir más experimentos, especialmente en momentos clave de la temporada. Su mensaje es claro: el Madrid necesita jugadores preparados, capaces de rendir bajo presión, y ahora mismo, a ojos de Roncero, Arda Güler no está capacitado para ello.