Llega la felicidad al Barça con una nueva palanca: Pep Guardiola paga 80M, Deco acepta

Deco ha devuelto la felicidad al FC Barcelona a base de trabajo, esfuerzo y buenas decisiones. Los de la Ciudad Condal han logrado conformar una plantilla bastante competitiva. Con la ayuda de los canteranos y alguna que otra llegada, los catalanes han vuelto a situarse en lo más alto de Europa.

A su vez, el Manchester City de Pep Guardiola está pasando por el que, muy probablemente sea su peor momento de su historia moderna. El entrenador catalán está haciendo todo lo posible, pero no le están saliendo las cosas. Ahora, un fichaje que Pep tiene entre manos le daría mucho dinero a Deco.

Deco y Pep Guardiola, mano a mano

Deco, junto al resto de la directiva, está haciendo todo lo posible por mejorar las finanzas del club. Por ahora, parece que lo están consiguiendo y el Barça ya ha entrado en la regla 1:1 del Fair Play financiero. Además, con la reciente venta de Vitor Roque por 25 millones más 5 en variables, se ha logrado más margen.

Aun así, Deco todavía tiene que seguir haciendo caja; la solución es vender a futbolistas que ya no hagan falta. Curiosamente, Pep Guardiola está intentando rejuvenecer su plantilla y volver a lo más alto de Europa, algo que no será sencillo. Para ello, el entrenador citizen ha pensado en un ex del Barça que está teniendo una gran segunda vida.

Trincao no tuvo mucho éxito en el Barça, pero la realidad es que está siendo una pieza clave en el Sporting de Portugal. Pep Guardiola, dispuesto a hacer lo que sea necesario por revertir la situación, está dispuesto a pagar 80 millones de euros por el extremo. Esto quiere decir que el Barça, al tener el 50% de los derechos del futbolista, recibiría 40 kilos sin hacer nada.

Trincao, la próxima incorporación TOP de Pep Guardiola

Pep Guardiola quiere reforzar el ataque de su equipo, puesto que últimamente le está costando crear peligro. Trincao lleva 9 goles y 13 asistencias en 40 partidos esta temporada, así que encaja en los planes del City a corto plazo. Además, Tincao solo tiene 25 años, por lo que todavía le quedan por delante muchos años.

Deco ya se está frotando las manos ante este escenario, pues los 40 millones que recibiría gracias a Trincao y Pep Guardiola podrían ser clave para fichar en el próximo mercado. Si el extremo luso sigue así es probable que el City se lance con todo a por sus servicios en verano.