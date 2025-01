El gran beneficiado de la nueva lesión de Iñigo Martínez: el Barça cierra su fichaje

Iñigo Martínez, defensa central titular del Barça, se ha lesionado el bíceps femoral de su pierna derecha y, por consiguiente, estará unas 5 semanas sin competir de forma oficial, aproximadamente. Iñigo Martínez fue titular en la final de la Supercopa contra el Real Madrid, pero tuvo que ser sustituido en el minuto 28 y, tras el partido, se confirmó la lesión. El Barça, tocado por la nueva lesión de Iñigo Martínez, no quiere esperar más y ya confirma un fichaje para relevar al defensa vasco: el mercado de fichajes está que arde.

En el Barça están, desde hace meses, muy preocupados por las lesiones y problemas físicos y, por consiguiente, Joan Laporta se ha visto obligado a cerrar un nuevo fichaje poco previsible. Como dice el dicho, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, y es justamente lo que tiene en la cabeza el presidente del Barça, Joan Laporta. En el Barça son conscientes de lo que sucede con Iñigo Martínez, pero quieren aprovechar que el mercado de fichajes acaba de abrir para fichar a un defensa central titular.

Si bien es cierto que el Barça cuenta con algo de fondo de armario, la situación de Ronald Araújo sigue siendo incierta y la lesión de Iñigo Martínez obliga a fichar. El defensa vasco, de 33 años de edad, ya se lesionó el bíceps femoral durante la pasada temporada y, por ende, el Barça no quiere correr riesgos con su situación. El Barça renovará a Iñigo Martínez, pero eso no implica que no vaya a acudir al mercado de fichajes para cerrar la llegada de un nuevo defensa central titular: ya confirmado.

Iñigo Martínez dice adiós al Barça durante 5 semanas, Joan Laporta está obligado a fichar un defensa central

El Barça llevaba meses estudiando el mercado de fichajes para fichar a un defensa central de nivel top mundial, pero Iñigo Martínez acabó con el debate de forma total y absoluta. Iñigo Martínez, de 33 años y con contrato hasta finales de 2025, sorprendió mucho a un Hansi Flick que reconoció que consideraba que "no hacía falta fichar a ningún defensa". Ahora, con la nueva lesión de Iñigo Martínez, el Barça ha tenido que volver a estructurar sus objetivos y, por ende, acudirá al mercado de fichajes para cerrar a una perla.

Iñigo Martínez, por su parte, se someterá a más pruebas este próximo martes, pero fuentes del Barça aseguran que la rotura en su bíceps femoral "no es precisamente poca cosa". En el Barça se echan las manos a la cabeza, pues Iñigo Martínez lo estaba jugando prácticamente todo y, por consiguiente, consideran que se podría haber dosificado un poco más. El Barça ganó la Supercopa contra el Real Madrid, pero esta nueva lesión de Iñigo Martínez obligará a Joan Laporta a fichar: el gran beneficiado ya está cerrado y confirmado.

El gran beneficiado de la nueva lesión de Iñigo Martínez: el Barça cierra su fichaje

El Barça ha regresado al 1:1 y, por ende, sueña con cerrar varios fichajes en este mes de enero. Ahora bien, Joan Laporta no contaba con la necesidad imperiosa de fichar a un defensa central, pero la lesión de Iñigo Martínez obliga a cambiar de objetivos de forma inmediata. Como hemos ido contando en 'e-Notícies', Iñigo Martínez se ha roto y, por consiguiente, estará entre 4 y 5 semanas de baja, siempre que evolucione favorablemente, como es lógico y evidente.

El Barça esperará a Iñigo Martínez, pues tiene claro que es el futuro del club culer en esa posición, pero necesita reforzarse pues el defensa se perderá parte importante del curso. Con todo ello, Joan Laporta ya ha hecho los deberes: tiene cerrado el fichaje del nuevo defensa del Barça, que se beneficiará, por mucho que duela, de la lesión de Martínez.

El Barça no quería fichar nuevos defensas, pero la lesión de Iñigo Martínez ha obligado al club culer a mover ficha de forma prácticamente inmediata. Y es que, según puede confirmar 'e-Notícies', el Barça no ha querido esperar y ya mueve ficha por Dean Huijsen, central español de 19 años que brilla en la Premier League. Huijsen, nacido en los Países Bajos y nacionalizado español, se ha convertido en una de las revelaciones de la Premier League y el Barça le fichará para sustituir a Iñigo Martínez.