Inesperadas críticas a Messi, su viejo amigo del Barça ataca: 'Podía tirarte...'

Lionel Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, ha sido el gran emblema del Barça durante años. Su calidad ha sido indiscutible y ha marcado una era dorada para el club, cosechando títulos y rompiendo récords. Desde su debut, la "Pulga" no ha dejado de deslumbrar tanto a aficionados como a expertos.

No obstante, no todas las reacciones hacia Messi han sido exclusivamente positivas. Si bien muchos lo han elevado a los cielos, hay quienes han aprovechado cualquier oportunidad para criticarlo o para destacar ciertos aspectos menos agradables de su personalidad única. El '10' siempre ha sido una figura polémica pese a que nunca ha querido serlo, pero es lo que tiene ser el mejor del mundo.

Messi, una persona normal con algunos conflictos conocidos

Aunque los que le conocen de cerca aseguran que es una persona tranquila y sin pretensiones, algunas situaciones han marcado su carrera, como su incidente con Wout Weghorst durante el Mundial. Ese episodio puso en evidencia el carácter competitivo y, a veces, irritable de Messi, a pesar de su habitual actitud calmada.

Otro momento de tensión ocurrió cuando Luis Enrique, actual técnico del PSG, estuvo al mando del Barça. Las diferencias entre el entrenador y el jugador no fueron pocas, incluso el ex portero culé, Jordi Masip, aseguró que casi llegan a las manos. Este episodio refleja que, a pesar de ser un fenómeno dentro del campo, Leo Messi también tiene su carácter propio y no siempre se lleva bien con todo el mundo.

Ter Stegen revela confesiones sorprendentes sobre Messi

En las últimas horas, uno de los que compartió vestuario con el '10' durante años, Ter Stegen, actual capitán del Barça, ha sorprendido a todos con unas declaraciones completamente inesperadas. En una entrevista reciente, Ter Stegen ha revelado detalles de su relación con Messi, tanto dentro como fuera del campo.

El portero alemán comenzó alabando a Messi como jugador, destacando lo especial que es verlo en acción. "Es un jugador único, ve cosas que nadie más ve en el campo y si él quisiera, podría hacerte quedar mal en cualquier momento", afirmó. Las palabras de Ter Stegen no solo han destacado la genialidad de Leo, sino también la admiración que sentía por su compañero.

Sin embargo, la sorpresa vino cuando el portero alemán confesó que, en más de una ocasión, Messi había mostrado su lado menos amable. "Probablemente sea el único jugador que puede tirarte una pelota a la cara si quiere. Lo ha hecho varias veces, pero de dónde vino ese enfado, tendrás que preguntárselo a él", dijo Ter Stegen.

Estas declaraciones han dejado entrever que, aunque Messi es una figura reverenciada por muchos, no es ajeno a los conflictos y tensiones dentro del vestuario. Las palabras de Ter Stegen, sin duda, han sido toda una sorpresa. Nadie esperaba tal confesión.