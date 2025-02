El Real Madrid ha conseguido una victoria histórica ante el Manchester City en el Bernabéu, un partido clave que los coloca en los octavos de la Champions League. Los de Carlo Ancelotti le dieron un baño los ingleses, que han confirmado que esta temporada pondrán fin a un ciclo ganador. Los jugadores blancos mostraron su calidad, siendo Rodrygo una de las piezas clave del partido.

Rodrygo ha demostrado una vez más ser fundamental en los planes de Carlo Ancelotti y su rendimiento sigue siendo sobresaliente. El brasileño continúa ratificando su puesto en la banda izquierda y su capacidad para marcar goles en los momentos decisivos continúa siendo algo fundamental para el Real Madrid. La victoria ante el Manchester City no solo fue una victoria colectiva, sino también un reflejo del crecimiento y la madurez de Rodrygo Goes dentro del club blanco.

Rodrygo y el Manchester City

Rodrygo estuvo muy cerca de marcharse del Real Madrid el verano pasado. Su destino parecía ser, precisamente, el Manchester City de Pep Guardiola, quien está enamorado del juego del astro brasileño. Sin embargo, el '11' decidió quedarse en el club blanco tras unos días de muchos rumores.

Todo empezó cuando, en sus declaraciones en el 'Media day' de la temporada pasada, Rodrygo reconoció que el City es "el mejor del mundo". Una afirmación que dejó claro su admiración por el Manchester City de Pep Guardiola. Sin embargo, el joven atacante optó por seguir en el Real Madrid, una decisión que, con el paso del tiempo, parece haber sido la correcta.

Rodrygo ha ido ganándose su lugar en el Real Madrid y ha demostrado que su permanencia ha sido la mejor decisión de su carrera. A lo largo de esta temporada, se ha convertido en un jugador imprescindible para Ancelotti, contribuyendo con goles y asistencias en momentos clave.

Rodrygo celebra 250 partidos con el Real Madrid y cierra la puerta de salida

Rodrygo ha alcanzado una nueva marca en su carrera con el Real Madrid: 250 partidos con la camiseta blanca. Este logro no hace más que resaltar el importante papel que el brasileño ha jugado en el Real Madrid en estos años. Aunque su llegada al Real Madrid fue en un contexto de gran presión, Rodrygo ha logrado demostrar su talento y su capacidad para asumir desafíos de gran nivel.

En medio de su éxito en el Madrid, Rodrygo no ha dejado de mostrar su amor y compromiso con el club. En relación a los rumores sobre su salida, Rodrygo ha dejado claro que su futuro está en el Real Madrid.

En declaraciones recientes con motivo de sus 250 partidos, el brasileño expresó su amor por el club blanco: "Significa mucho para mí. Es un sueño el que cumplo cada día jugando aquí y estoy muy emocionado por esta marca. Quiero llegar a muchos más, es una marca muy especial y quiero lograr cada vez más cosas con esta camiseta".

Este mensaje dejó claro que Rodrygo Goes no tiene la intención de irse y que su corazón está en el Real Madrid, ya que apostó por él desde el principio. Se ve como parte fundamental del proyecto a largo plazo del Real Madrid y su deseo es continuar creciendo, alcanzando el estatus de leyenda. Con su nivel actual y su ambición, no hay duda de que el futuro de Rodrygo en el Real Madrid será brillante.