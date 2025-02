Ni Jules Koundé ni Héctor Fort: Flick quiere que sea el nuevo lateral del Barça, TOP

Jules Koundé se ha convertido en uno de los mejores laterales del mundo y el nivel que está demostrando es el reflejo perfecto de ello. En principio, el francés estaba en la zona central de la defensa, pero todo cambió la temporada pasada. Xavi Hernández vio que el futbolista no estaba siendo efectivo y decidió readaptarlo al carril diestro.

Actualmente, el Barça está pasando por un gran momento y sus jugadores están respondiendo a la perfección: Hansi Flick va por el buen camino. Desde su llegada en verano, la plantilla ha sufrido diversos cambios y algunos cracks han pasado a segundo plano. Héctor Fort es uno de ellos y le está costando tener minutos, pero todo podría cambiar para él y Jules Koundé.

Los cambios de la mano de Flick

Flick ha apostado en todo momento por Jules Koundé, que ha jugado más de 3.000 minutos, que es una absoluta barbaridad. Apenas ha tenido descanso este año, pero esto no ha impedido que el francés le muestro su mejor fútbol al mundo. De hecho, varios de los grandes conjuntos de Europa están muy interesados en firmarle lo antes posible.

Lo que sí se debe remarcar es que Flick no tolera las faltas de respeto, que es algo que se ha visto con las sanciones por llegar tarde. A Iñaki Peña le costó muy caro, puesto que Szczesny acabó arrebatándole el sitio de titular. Jules Koundé podría acabar pasando por algo similar: Héctor Fort aprovecha bien las oportunidades y ahora vienen más refuerzos.

Flick prefiere a Jules Koundé antes que a Héctor Fort: esto ha quedado muy claro desde el principio de la 2024-25. Además, uno de los grandes jugadores del momento es del agrado de Hansi Flick, que quiere refuerzos. Estamos hablando de Andrei Ratiu, carrilero del Rayo Vallecano, quien se ha convertido en la gran revelación de LaLiga.

Andrei Ratiu, el claro favorito

Andrei Ratiu ha jugado 1.927 minutos esta temporada y está en el punto de mira de varios clubes gracias a su robustez y solidez defensiva. También sabe incorporarse al ataque cuando es necesario, por lo que Jules Koundé y Héctor Fort pueden verse en problemas. Flick no está contento con el francés y ya le ha castigado dos veces por llegar tarde; mientras que, por otro lado, tampoco cuenta con el canterano culé.

Aunque el valor de mercado de Ratiu es de 7 millones de euros, el Rayo Vallecano no dejará que se marche por menos de 15-20. Aunque no podemos dar nada por hecho, es probable que sepamos más sobre este tema dentro de unos meses. El interés del Barça por este portento físico no es nuevo, pero tras lo visto hace unos días en Montjuïc los contactos se han acelerado.