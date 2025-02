Robert Lewandowski le pide un favor a Raphinha para seguir en el Barça: 'Tienes...'

Robert Lewandowski ha sido uno de los temas que más ha dado de lo que hablar en el Barça desde que empezó la temporada. El polaco empezó rindiendo mucho más de lo esperado y todos los aficionados se ilusionaron con sus goles. Además, junto a Raphinha y Lamine Yamal, está conformando el mejor tridente de Europa.

El Barça se está recuperando de su crisis financiera y ya está empezando a plantearse las cosas de una forma seria. Robert Lewandowski entra dentro de estos planteamientos y ya se conoce la decisión final de la directiva. Paralelamente, la situación con Raphinha todavía no está tan clara y el polaco tiene que hablar con él seriamente.

El momento de Raphinha y Robert Lewandowski

Raphinha está siendo uno de los mejores futbolistas de la temporada y los números que está registrando son sensacionales. En lo que va de temporada (35 partidos), el brasileño ha anotado 24 goles y ha dado 15 asistencias. Estos datos han llevado a los aficionados a tal punto que ya están pidiendo el Balón de Oro.

A su vez, Robert Lewandowski no está pasando por su mejor momento, especialmente si lo comparamos con el inicio de temporada. El polaco empezó muy fuerte y de una manera inmejorable, pero se ha ido deshinchando. Por suerte para él, Hansi Flick confía en sus posibilidades al 100% y le ha seguido dando protagonismo.

Pau Víctor, que fue fichado para ir sustituyéndole poco a poco, todavía no ha tenido las oportunidades que se esperaba. Dejando al reciente fichaje a un lado, Hansi espera que Lewandowski recupere el juego que mostró hace unos meses. De todos modos, la situación es incierta y todo dependerá de Raphinha, que tiene una oferta tentadora sobre la mesa.

Raphinha será el que decida qué pasa con Robert Lewandowski

Aunque se cree que Robert Lewandowski seguirá siendo el delantero titular, la incorporación que está cogiendo peso podría cambiarlo todo. El Newcastle está muy interesado en Raphinha, el cual no se marcharía por menos de 100 millones de euros. A su vez, el Barça está siguiendo de cerca a Alexander Isaak, el delantero centro de las urracas.

Aunque se está hablando de un intercambio, el cual dejaría en fuera de juego a Lewandowski, es muy probable que no llegue a suceder. Lewandowski permanecerá en la Ciudad Condal hasta 2026 y Raphinha ha dejado claro en varias ocasiones que no se irá a ningún lado. Además, su nivel está por las nubes, así que las altas esferas no querrán desprenderse de él de ninguna de las formas.