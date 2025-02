Oficial, intercambio inesperado con el PSG: 'Robert Lewandowski alucina con Laporta'

Robert Lewandowski, delantero centro titular del Barça, tiene muchos números de renovar su contrato con el club culer hasta el próximo junio de 2026, pero Joan Laporta le busca recambio. De hecho, para ser más precisos, Joan Laporta ya le ha encontrado recambio a Robert Lewandowski, quien, tras conocer la operación, simplemente ha alucinado. Si bien es cierto que el rendimiento ofensivo y goleador de Robert Lewandowski está siendo muy positivo, el Barça y Joan Laporta estudian fichar a su posible relevo: adiós PSG.

Robert Lewandowski ha sido la gran referencia ofensiva del Barça en este inicio de temporada. Ya suma 31 goles en 33 partidos, cifras de auténtico crack mundial, pero que quedan obsoletas teniendo en cuenta la edad del delantero polaco. Pese a su gran comienzo de curso, desde hace algunas semanas ha mostrado signos de cansancio y falta de frescura, y Joan Laporta ya le busca relevo con un intercambio sorprendente.

El Barça sabe que será difícil deshacerse de Robert Lewandowski durante este próximo mercado de fichajes de verano, pero confiesa que eso no será un problema a la hora de fichar. Ya se intentó con Vitor Roque y ahora se intentará con otro jugador TOP que llegará del PSG y que el Barça fichará cerrando un intercambio más que sorprendete: Lewandowski alucina. Joan Laporta lo tiene decidido: este próximo mercado de fichajes será clave para que el Barça mejore su ataque, también buscando un nuevo punta goleador que releve a Robert Lewandowski.

El Barça prepara el adiós final de Robert Lewandowski, posible intercambio con el PSG gracias a Joan Laporta

En principio, el plan del Barça era mantener a Robert Lewandowski como la única opción para el ataque hasta que este acabase contrato, pero ahora parece que todo ha cambiado. Joan Laporta ha decidido modificar sus planes para asegurarse de que el Barça no dependa única y exclusivamente de Robert Lewandowski durante la próxima temporada. Y, en este sentido, parece que el club catalán ha decidido fichar en verano para dar más soluciones a Flick: intercambio sorprendente cerrado con el PSG francés de Luis Enrique.

"A Lewandowski no le podemos hechar, pero está viviendo sus últimas temporadas en el Barça", aseguran fuentes del club, que recuerdan que el polaco no tiene contrato más allá de 2026. La idea del Barça, como ya hemos ido contando en 'e-Notícies', no es otra que desvincularse de Robert Lewandowski una vez este finalice su contrato, pero antes también se quiere fichar. De hecho, Joan Laporta tiene previsto cerrar un intercambio que dejará alucinando a todas las partes: se va un mediocampista para que llegue el delantero que debe relevar a Robert Lewandowski.

Oficial, intercambio inesperado con el PSG: 'Robert Lewandowski alucina con Laporta'

La actualidad del Barça no cesa y han sonado un sinfín de nombres para ocupar el puesto de Robert Lewandowski. Ahora bien, el Barça se ha fijado en uno y este juega en el PSG de Luis Enrique, quien está interesado en hacerse con los servicios de un mediocampista del Barça.

El Barça no cuenta con Robert Lewandowski más allá del 30 de junio de 2026 y Joan Laporta sabe que es momento de buscarle un reemplazo de garantías. Joan Laporta ya lo sabe y pretende cerrar dicho intercambio sorprendente durante este próximo mercado de fichajes de verano, clave para la entidad catalana.

El elegido, por mucho que hayan sonado otros nombres, es un futbolista del PSG: Randal Kolo Muani, delantero centro que no entra en los planes de Luis Enrique en París. Kolo Muani gusta mucho a Flick y es el elegido para reforzar el ataque del Barça: Laporta prepara un intercambio por Frenkie de Jong, que saldría en dirección al PSG.