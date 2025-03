Jules Koundé, lateral diestro del Barça, es, para muchos y muchas, el mejor lateral derecho del mundo actualmente. Bajo la tutela de Hansi Flick, Jules Koundé no solo ha mejorado en defensa, si no que también ha dado un gran salto de calidad a la hora de atacar. En banda derecha no hay casi ningún jugador mejor que Jules Koundé, pero el Barça quiere darle descanso de calidad y, por ende, ha fichado para ahora mismo.

Jules Koundé seguirá siendo titular indiscutible en el Barça, pero el francés no puede jugarlo todo y, por consiguiente, el Barça ha tenido que acudir al mercado de fichajes de inmediato. El mercado de fichajes de verano está cerrado, pero el Barça ha aprovechado el tiempo libre para fichar al nuevo Jules Koundé, que ha rechazado la última oferta de Pep Guardiola. Guardiola está pasando un muy mal momento en el Manchester City y quería reforzar su plantilla con el nuevo Jules Koundé, pero este se ha decantado por el Barça de Flick.

La operación todavía no está cerrada, pero sí que 'e-Notícies' puede confirmar que el nuevo Jules Koundé, que brilla en la Eredivise neerlandesa, ha rechazado a Pep Guardiola hace escasas horas. El Barça es el motivo principal del rechazo: Hansi Flick ha dado directrices y el club culer se ha puesto en contacto con el nuevo Jules Koundé, que aceptará ser culer.

El Barça le gana la partida a Pep Guardiola y se lleva al nuevo Jules Koundé: "Fichaje bestial..."

No estaba siendo habitual, pero todo ha cambiado con la llegada de Hansi Flick, que ha logrado que el Barça vuelva a enamorar más incluso que el Manchester City de Guardiola. La prueba es evidente: Pep Guardiola ha sido rechazado por le nuevo Jules Koundé, que prefiere esperar y fichar, durante el próximo mercado de fichajes, por el Barça. Todo está en el aire, pero el Barça da por hecho que contará con un nuevo lateral diestro que permitirá que Jules Koundé, sin que sea castigado previamente, pueda descansar.

Ahora que la plantilla está en su mejor momento y que la economía empieza a reflotar, toca ver qué ajustes hay que hacer. En principio, Jules Koundé es intocable, pero las informaciones filtradas en estas últimas horas indican que, muy pronto, podría tener competencia. Según el diario 'SPORT', el Barça está interesado en un lateral derecho y 'e-Notícies' puede confirmar que Pep Guardiola también lo estaba, aunque ya le ha perdido la pista definitivamente.

Oficial, rechaza a Pep Guardiola para fichar ahora por el Barça: 'Nuevo Jules Koundé'

Hay pocas cosas claras en el Barça, pero resulta evidente que el equipo de Hansi Flick necesita refuerzos en defensa. Los centrales están bien cubiertos, pero Flick considera que la debilidad de la plantilla recae en los laterales, donde solo se cuenta con Alejandro Balde y Jules Koundé. El entrenador alemán no confía demasiado en Héctor Fort, motivo por el que el Barça ha acudido al mercado de fichajes en busca del nuevo Jules Koundé, que está muy cerca.

El nuevo Jules Koundé también gustaba y gusta a Pep Guardiola, pero el técnico catalán ya sabe que el lateral en cuestión solo quiere fichar por el Barça. Es, por todo esto, que el Barça prepara el 'rush' final para llevarse a un perfil de jugador parecido a Koundé y que, salvo sorpresa, se convertirá en fichaje en verano.

Este jugador recuerda a Jules Koundé, aunque hablamos de un lateral que se ha especializado en esta posición desde que juega en las categorías inferiores. El lateral del que hablamos es Givairo Read, lateral derecho del Feyenoord y que tan solo tiene 18 años. Como ha explicado el 'SPORT', Read gusta en Can Barça y Deco lleva meses siguiendo de cerca su evolución.