Munuera Montero, árbitro de Jaén y habitual de la Primera División española, está en boca de todo el mundo por su polémico arbitraje en el Osasuna-Real Madrid de hace unos días. Tras expulsar a Jude Bellingham, entre otras muchas decisiones polémicas a ojos del Real Madrid, Munuera Montero está viviendo un auténtico calvario y no ha tardado en personarse ante la policía. Munuera Montero está siendo investigado por la Real Federación Española de Fútbol por posible conflicto de intereses, pero el árbitro andaluz denuncia estar recibiendo todo tipo de amenazas e insultos intolerables.

Como ya explicó en el 'Partidazo de COPE', Munuera Montero no va a dejar pasar nada y ya se ha personado ante la policía para interponer las primeras demandas judiciales. Una de estas irá dirigida a un medio de comunicación que, según su criterio, manipuló y tergiversó imágenes de la sede fiscal donde se aloja su empresa, fundada hace algunos meses. De hecho, se llegó a asegurar que Munuera Montero tenía un mural de Leo Messi en su casa, cuando esas imágenes habían sido editadas y, además, no pertenecía a su domicilio.

Munuera Montero no solo ha interpuesto demandas por ese hecho, si no que también ha presentado otras quejas de carácter judicial por haber recibido amenzas de muerte e insultos muy graves. Munuera Montero también ha confesado que miembros de su familia han sido "perseguidos", haciendo referencia también a menores de edad que, por descontado, no tienen ninguna culpa de lo sucedido.

Oficial, Munuera Montero estalla y se sincera ante la policía: 'Estás denunciado...'

José Luis Munuera Montero, más conocido como Munuera Montero, ha sido uno de los grandes protagonistas de la actualidad en España tras el duelo de LaLiga entre Osasuna y Real Madrid. El árbitro de Jaén, que lleva varias temporadas pitando en Primera, expulsó a Jude Bellingham, señaló un claro penalti de Camavinga y no revisó posibles acciones polémicas favorables a los blancos. Tras la polémica, el Real Madrid estalló contra Munuera Montero y el colegiado de la Real Federación Española de Fútbol, tristemente, recibirá un severo castigo por haber hecho su trabajo correctamente.

Munuera Montero tenía que pitar (asistente) un partido de UEFA Europa League este mismo jueves, pero la UEFA le ha apartado, al igual que ha hecho el CTA en España. Munuera Montero explicó que "este año está pitando las jornadas pares", por lo que era evidente que descansaría en esta jornada de LaLiga EA Sports. A pesar de esto, 'e-Notícies' puede confirmar que Montero está siendo investigado por el departamento de compliance de la RFEF, pues se ha destapado que gestiona una empresa de asesoría deportiva.

A pesar de toda la polémica habida y por haber, Munuera Montero ha estallado y se ha sincerado con la policía: ha puesto varias denuncias a través de sus abogados. Munuera Montero llevaba semanas, por no decir meses, estando en el foco de la polémica, pero el árbitro de Jaén ha explicado que, en esta ocasión, se han cruzado líneas rojas.