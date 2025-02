Oficial, lo de Dani Olmo no ha terminado, nueva denuncia de LaLiga: todos los detalles

Los quebraderos de cabeza en el Barça por el tema de la inscripción de Dani Olmo parecen no tener fin. Recordemos que el club catalán no pudo inscribir a su fichaje estrella debido a problemas financieros. No solamente no se cumplía la norma 1:1, sino que Laporta había agotado las opciones para hacerlo a través de vías administrativas: finalmente tuvo que pedir la cautelarísima al CSD.

Este intento a la desesperada de Joan Laporta dio sus frutos y Dani Olmo pudo ser inscrito de manera provisional. Eso sí, a cambio, el FC Barcelona tuvo que vender los derechos de explotación de los palcos VIP del nuevo Camp Nou por un valor de 100 millones de euros. Dicha venta fue suficiente para garantizar la inscripción de Olmo y para que el Barça pudiera regresar a la norma del fairplay financiero, pero la historia no ha terminado todavía.

El culebrón Dani Olmo continúa

Cuando todo parecía haberse calmado alrededor Dani Olmo, Laporta ha visto como la pesadilla ha vuelto a aparecer. LaLiga ha denunciado al Barça ante el Consejo Superior de Deportes por 'vínculos sospechosos' con una de las empresas que adquirieron los derechos de los palcos VIP del Camp Nou. Esta operación fue clave para poder conseguir la inscripción de Olmo, así que la noticia es realmente impactante.

Tal y como señala El Confidencial, el FC Barcelona no indicó nunca cuáles eran las dos empresas que se habían hecho con los derechos de los palcos VIP. LaLiga sí lo ha hecho, apuntando que una de las empresas es New Era Visionary Group, que mantendría 'vínculos sospechosos' con el club catalán.

La Liga señala irregularidades en la compra de los palcos VIP

Joan Laporta logró vender los derechos de explotación de 475 asientos VIP del Camp Nou a 30 años por 100 millones. Sin embargo, LaLiga aduce que esta transacción estaría vinculada con el entorno del club, y según la denuncia publicada en exclusiva en El Confidencial, esto supondría la adulteración de la competición. Según LaLiga, el Barça no estaría cumpliendo con la normativa, lo que podría afectar a Dani Olmo y a su futuro en la Ciudad Condal.

Fuentes cercanas al caso revelan que una parte de los 100 millones provienen de una empresa de Qatar. Los 28 millones restantes, proceden de New Era Visionary Group, compañía dedicada a la consultoría de telecomunicaciones con sede en Emiratos Árabes. Dicha empresa, con filial en España y sede en una residencia particular de Barcelona, ha despertado aún más sospechas sobre la legalidad de la transacción.

En la práctica, la única actividad declarada de la empresa es su vinculación con el Barça como operador oficial de telecomunicaciones del club. En el sector de telecomunicaciones la empresa es totalmente desconocida lo que refuerza las sospechas de LaLiga. Ante dichas informaciones, el CSD tendrá que decidir si da por buena o no la inscripción de Dani Olmo, marcada por supuestas opacidades e irregularidades.