Nadie esperaba lo que ha dicho Lamine Yamal de Hansi Flick: 'Es una persona...'

La irrupción de Lamine Yamal con el primer equipo del Barça fue toda una revolución para el mundo del fútbol. Tanto a nivel interno como de masa social, su debut generó mucha ilusión por su enorme talento. Xavi Hernández no dudó ni un segundo en darle la oportunidad viendo su rendimiento en los entrenamientos y el acierto fue total.

La carrera de Lamine Yamal, desde su debut el 29 abril de 2023, ha sido meteórica: se presentó en sociedad en un partido contra el Betis que acabó con victoria culé. Lamine, con solo 15 años y 9 meses, se convirtió en el debutante más precoz del Barça en la Liga, marcando un nuevo hito histórico. A partir de ese momento, su carrera ha sido fulgurante hasta su plena consolidación con Hansi Flick.

Lamine es un atacante de gran habilidad, fácil regate, visión de juego y olfato goleador; su pierna hábil es la izquierda aunque normalmente juega a pierna cambiada por la banda derecha. Sin duda, Lamine Yamal es un delantero diferencial con un gran talento innato que lo hacen único. Dotado de una técnica exquisita, está llamado a hacer historia en el Barça.

Lamine Yamal se confiesa en una jugosa entrevista

Siendo el foco de atención de todos los medios, Lamine Yamal ha concedido una extensa entrevista para la página oficial de la UEFA donde explica con detalles su meteórica progresión. Confiesa que vive el fútbol para divertirse y hacer disfrutar a la gente, sin importarle demasiado las estadísticas como jugador. "Eso es lo que intento cuando viene la gente al campo, que vean un partido divertido", ha dicho.

En la entrevista, Lamine Yamal también hace un repaso a su último año en el Barça, afirmando que ahora tiene mucha más confianza y realiza cosas que antes no se atrevía. "Ahora intento disfrutar más e inspirarme en mí mismo y hacer lo que me apetece en cada momento". Pero, sin duda, lo más destacado es lo que ha dicho sobre Hansi Flick.

Lamine Yamal dice lo que piensa de Hansi Flick

Para Lamine Yamal, "Hansi Flick es una persona muy amable con la que puedes hablar: te pregunta como estás, te enseña mucho. He aprendido mucho con él", reconocía. Para el '19' estas características hacen que Flick sea muy respetado como entrenador y como persona.

En este sentido, Lamine también afirma que "Hansi Flick es como lo veis: estricto, pero a la vez sabe entender lo que necesita cada jugador en cada momento".

Y, para terminar, la perla de La Masía confirma qué le pide Hansi Flick cuando juega. "Cuando se trata de conceptos defensivos sí que me pide ciertas cosas, pero sobre la parcela ofensiva no me dice mucho, solo que disfrute".