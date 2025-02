El Liverpool va a por Frenkie de Jong y lanza su oferta: 'El Barça responde y pide...'

El Barça vive un momento de máxima felicidad en el que todos sus futbolistas se están revalorizando debido al genial rendimiento del equipo. Poco a poco, las nuevas incorporaciones y Hansi Flick están potenciando a la plantilla hasta puntos inimaginables. Los de la Ciudad Condal han vuelto a ser competitivos a nivel europeo y los aficionados están encantados.

Desde que ha llegado el nuevo entrenador, el Barça está irreconocible y parece que ha dado con la tecla correcta. Flick ha conseguido revitalizar a Raphinha o Lewandowski, pero también ha sido clave en la mejoría de Frenkie de Jong. El '21' cada vez está más asentado en el proyecto del técnico alemán, pero ahora ha aparecido el Liverpool para intentar cerrar su fichaje antes de que sea demasiado tarde.

Frenkie de Jong revive e ilusiona al Liverpool

Frenkie de Jong ha sido el jugador que más ha dado de lo que hablar estos últimos meses en los despachos del Barça. Hace un año que la directiva está intentando que el holandés acepte la renovación, pero ha sido imposible. Deco y su séquito, pese a que De Jong está jugando a gran nivel, se han plantado y no van a poner más de su parte.

El Barça tiene suficientes futbolistas como para no tener que ir detrás de uno que no quiere seguir. Con contrato hasta 2026, Frenkie de Jong no ha respondido a las ofertas de renovación, así que se da por entendido que se quiere ir. Aunque ha admitido públicamente que quiere quedarse, sus actos no van acordes con lo que predica.

Y, en este escenario, el Liverpool de Arne Slot quiere sacar provecho y llevarse a Frenkie de Jong este mismo verano. Para conseguirlo, los ingleses ya han presentado su primera propuesta, y el FC Barcelona ya ha respondido. En concreto, según varios informes, parece que Deco y Laporta han dicho que la cantidad es insuficiente para dejar salir al '21'.

El Liverpool pone 35 millones por Frenkie de Jong

El Barça ha recibido una oferta del Liverpool de 35 millones por Frenkie de Jong, una cantidad ridícula. Teniendo en cuenta que los catalanes pagaron 86 millones, la oferta es casi insultante. Por esta razón, Laporta y sus compañeros han rechazado la propuesta de los ingleses sin vacilar: o pagan más o no hay acuerdo.

Todo apunta a que Frenkie de Jong acabará saliendo, pero no será por menos de 50-60 millones. Con esta estrategia, el FC Barcelona se arriesga a que decida no renovar y se marche gratis en 2026. El Liverpool, por su parte, espera a ver cómo se desarrollan los acontecimientos para subir su oferta.