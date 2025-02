¡Oficial, Deco suelta el bombazo! Abre las puertas a Ronald Araújo, se va: 'Si qui...'

Deco ha llenado de felicidad a la afición culé con sus últimos movimientos. El director deportivo del FC Barcelona, mano derecha de Joan Laporta desde su llegada a la directiva del club catalán en verano de 2023, ha conseguido armar un proyecto muy sólido. Pese a las limitaciones a nivel económico, el luso ha sabido exprimir al máximo los recursos disponibles y se ha apuntado varios tantos, como la contratación de Flick.

Una de sus últimas decisiones ha sido la renovación de Ronald Araújo. El central uruguayo, que tenía una oferta de la Juventus de Turín para abandonar el Barça en enero, ya ha firmado su nuevo contrato. Deco ha conseguido retener al charrúa hasta 2031, pero tiene truco: su cláusula de salida ha pasado de 1.000 millones a solo 65, provocando muchos rumores acerca de su futuro.

Deco da la cara y cuenta la verdad sobre Ronald Araújo

Hace escasas horas, Deco ha concedido una extensa entrevista a TV3 en la que ha hablado sobre Ronald Araújo y otros temas de interés. En concreto, repasó las intenciones del club a la hora de acometer nuevos fichajes, y también dejó muy claro que Lamine Yamal es intocable.

Sobre los posibles fichajes, Deco aseguró que no son necesarios demasiados refuerzos, y comparó la situación del Barça con la del Manchester City. "El City se ha gastado más de 200 millones este invierno. Nosotros no nos podemos permitir eso, pero tampoco necesitamos traer a cuatro o cinco jugadores, nosotros ya hemos superado esta fase", sentenció.

Y sobre Lamine, Deco fue todavía más tajante: "Hay jugadores claves y Lamine es uno de ellos. No hay discusión sobre su futuro, no hay precio, no hay tema, no nos hacen ofertas por él porque saben que ni hablaríamos". Sin embargo, sus palabras sobre Ronald Araújo no tienen ni punto de comparación.

En concreto, Deco explicó que "Hemos hablado y él está contento, pero si en el futuro, por lo que sea, hay que cambiar, tiene las puertas abiertas para decírnoslo y cambiará". Una sentencia que pone a Ronald Araújo contra las cuerdas. Acaba de renovar, pero ni el director deportivo del FC Barcelona le cierra la puerta de salida.

Ronald Araújo tiene 2 ofertas y Deco lo sabe

Ante tal escenario, la Juventus y el Arsenal se frotan las manos. Ambos equipos ya han contactado con el entorno de Ronald Araújo y lo volverán a hacer en verano. Las palabras de Deco no hacen más que confirmar que su cláusula de rescisión es una invitación en toda regla: 65 millones es un precio más que asequible.

Veremos qué sucede, pero es evidente que los rumores sobre Ronald Araújo van a multiplicarse tras las declaraciones de Deco. Es cierto que ha renovado hasta 2031, pero si pide irse, el club no pondrá pegas. Veremos qué sucede en verano.